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В Украине хотят поставить заслон хлынувшим растворителям из Беларуси
01.04.2021 16:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Украине обеспокоены хлынувшими растворителями из России и Беларуси, которые используются для производства фальсифицированного топлива и уклонения от уплаты акцизного налога. Об этом говорится в
Ранее крупнейший украинский производитель нефтепродуктов «Укртатнафта»
Растворители представляют собой смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: метил-трет-бутиловый эфир, метанол и другие. Согласно Налогового кодекса Украины, по отдельности эти компоненты облагаются по максимальной акцизной ставке для бензинов — 213 евро за 1000 л, но в смеси под видом растворителей въезжают без акциза.
В 2020 году в Украину было импортировано 77,4 тыс. тонн растворителей, на 15% больше, чем в 2019 году. В январе-феврале 2021 года импорт продолжил рост: 9,2 тыс. тонн против 8 тыс. тонн (+15%) за аналогичный период прошлого года. Основной объем поступает из России и Беларуси, отмечают в «А-95».
Импортерами подавляющего объема таких растворителей преимущественно выступают компании, напрямую связанные с сетями автозаправочных станций или мини-НПЗ.
Эксперты и участники рынка просят Кабинет министров Украины пресечь оборот растворителей, под видом которых все чаще фиксируется безналоговый оборот нефтепродуктов и компонентов для их производства в кустарных условиях.
В Консалтинговой группе «А-95»
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