В Украине хотят поставить заслон хлынувшим растворителям из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Украине обеспокоены хлынувшими растворителями из России и Беларуси, которые используются для производства фальсифицированного топлива и уклонения от уплаты акцизного налога. Об этом говорится в исследовании украинской «Консалтинговой группы «А-95».



Теневой сектор состоит из нелегального производства на мини-НПЗ и нефтебазах, а также махинаций при реализации горючего, в частности через сеть нелегальных АЗС.

Фото: enkorr.ua

Ранее крупнейший украинский производитель нефтепродуктов «Укртатнафта» обратлился к председателю Государственной налоговой службы Алексею Любченко с просьбой разобраться в ситуации с поставками растворителей, которая приводит к увеличению объема фальсифицированного топлива. Дело в том, что под видом растворителей для лакокрасочных изделий в Украину без уплаты акцизного налога завозятся вещества, добавляемые к топливу с целью увеличения октанового числа.

Растворители представляют собой смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: метил-трет-бутиловый эфир, метанол и другие. Согласно Налогового кодекса Украины, по отдельности эти компоненты облагаются по максимальной акцизной ставке для бензинов — 213 евро за 1000 л, но в смеси под видом растворителей въезжают без акциза.

В 2020 году в Украину было импортировано 77,4 тыс. тонн растворителей, на 15% больше, чем в 2019 году. В январе-феврале 2021 года импорт продолжил рост: 9,2 тыс. тонн против 8 тыс. тонн (+15%) за аналогичный период прошлого года. Основной объем поступает из России и Беларуси, отмечают в «А-95».

Импортерами подавляющего объема таких растворителей преимущественно выступают компании, напрямую связанные с сетями автозаправочных станций или мини-НПЗ.

Эксперты и участники рынка просят Кабинет министров Украины пресечь оборот растворителей, под видом которых все чаще фиксируется безналоговый оборот нефтепродуктов и компонентов для их производства в кустарных условиях.

В Консалтинговой группе «А-95» заявляют о стремительном расширении теневого рынка нефтепродуктов в Украине, что проявляется как в растущих объемах производства на мини-НПЗ и нефтебазах, так и в массовом использовании схем по уходу от налогообложения путем нарушения кассовой дисциплины и махинаций с документами на топливо. Потери госбюджета от нелегального оборота нефтепродуктов в 2020 году оценивались в 19 млрд грн, а в 2021 году превысят 20 млрд.