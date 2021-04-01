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В Бресте пока не планируют вводить "налог на границу"

01.04.2021 17:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 1 апр – Sputnik, Светлана Яценюк. Вопрос о введении денежного сбора при выезде за границу с территории Брестской области пока не рассматривался.

Об этом рассказал Sputnik предстатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич.

"Мы этот вопрос еще изучаем. Но пока никаких решений не принимали, и в ближайшее время принимать не планируем", - сказал он.

Позднее эту же информацию подтвердили и в облисполкоме. Как пояснила начальник отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома Юлия Тикунова, сначала планируют оценить опыт Гродненской области, где принципиальное решение о сборе уже принято. 

"Мы посмотрим, как система местного сбора при выезде за границу будет на практике реализовываться в Гродненской области, какие будут механизмы контроля. Но в ближайшее время у нас в области ничего вводить не планируется", - рассказала она.

Что еще за "налог на границу"?

Напомним, Гродненский областной совет депутатов стал первым в стране, кто поддержал введение местного сбора на автомобили, выезжающие через наземные пункты пропуска за пределы Беларуси.

© CC0 / Pixabay / StockSnap
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Сбор вводится до 1 января 2023 года, а собранные средства пойдут на предупреждение и борьбу с коронаварусной инфекцией. Он будет взиматься при пересечении границы в пунктах пропуска, расположенных на территории Гродненской области. Это пять пунктов пропуска на белорусско-литовской границе и два пункта пропуска на белорусско-польской границе.

От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых перемещаются лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

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Теги: Брест
 
 
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Сначала местные чиновники хотят посмотреть, как система будет работать в Гродненской области, где уже принято решение ввести сбор при выезде из Беларуси.
 
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