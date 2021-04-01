Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Первой в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" еще несколько дней назад появилась неопознанная подводная лодка.

"С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи", - предупредил оператор проекта.

Но на подлодке все не закончилось: 29 марта вокруг "Фортуны" начал ходить по кругу боевой корабль польских ВМС. Судну обеспечения "Спасатель Карев" пришлось идти параллельным курсом для сопровождения.

Тем временем начали проявлять активность и гражданские суда иностранных государств. Как отмечает Nord Stream 2 AG, они опасно приближаются к барже и отказываются реагировать на запросы экипажа.

"Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях, как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта", - уточняется в заявлении Nord Stream 2 AG.

Когда достроят "Северный поток - 2"?

Строительство газопровода "Северный поток 2" активно продолжается, он готов уже на 90-92% , сообщили в "Газпроме". Закончить работы планируется до конца 2021 года, заявил ранее глава совета директоров компании Виктор Зубков.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.

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