Евродепутаты призывают снизить визовый сбор за шенгенскую визу для белорусов «до символической суммы»

Источник материала: Tut.by

Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию снизить визовый сбор за шенгенскую визу. Речь об этом идет в письме, которое группа из 20 евродепутатов направила комиссару по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливеру Вархею.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Депутаты подчеркивают важность углубления межличностных контактов между гражданами Беларуси и государств — членов ЕС.

«В прошлом году, всего за месяц до президентских выборов в Беларуси, мы приветствовали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью, — говорится в письме. — Тогда же мы выразили озабоченность тем, что сбор в 35 евро за обработку визового заявления для белорусского народа при минимальной зарплате менее 200 евро — это вызов. Эту нашу убежденность еще больше укрепили нынешние обстоятельства, которые включают в себя жестокость и преследования со стороны режима Лукашенко, что во многих случаях приводит к прекращению трудовых отношений, отчислениям студентов из учебных заведений и наложению больших штрафов или даже тюремного заключения за поддержку демократических протестов. Существующий визовый сбор ЕС для белорусов, стремящихся сохранить свои связи с ЕС, слишком высок и должен быть снижен до символической суммы».

В письме отмечается, что белорусские граждане в сравнении с гражданами других стран Восточного партнерства в 2018—2019 годах получали наибольшее количество шенгенских виз на душу населения.

«Однако в последние два-три года количество виз, выдаваемых белорусам, сокращается. В связи с пандемией COVID-19 и политическим решением Лукашенко о закрытии белорусских границ для пассажирских перевозок со странами — членами ЕС (Латвией, Литвой и Польшей) прогнозы на будущее не оптимистичны, — говорится в письме. — Мы просим вас обратить внимание на риск снижения межличностных контактов и принять активные меры по поддержанию и укреплению экономических, культурных и научных связей белорусского народа с гражданами стран ЕС. Снижение визового сбора до символической суммы в свете ухудшения уровня жизни в Беларуси стало бы сильным сигналом поддержки Европейским союзом белорусского народа в его борьбе за демократию. Это также дало бы отпор пропаганде режима Лукашенко против ЕС».