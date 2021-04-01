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Экономика ЕАЭС: наиболее динамичный рост в Беларуси
01.04.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Любой экономический успех Беларуси дает интеграционный эффект для ЕАЭССитуацию на евразийском пространстве обсудили сегодня во время онлайн-брифинга. По мнению министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, белорусская экономика - мощный локомотив интеграционных процессов. Это объясняется тем, что наша страна связана с российскими партнерами крепкой кооперацией, в основе которой создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, скажем, если Беларусь успешно занимается продвижением тракторов на внешний рынок, то растут и поставки российских комплектующих. Сергей Глазьев привел свежие данные о взаимной торговле в ЕАЭС за январь. Рост в Евразийском союзе на 3,3 %.
Сергей Глазьев, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии: "Надо сказать, что наиболее динамичный рост в Беларуси. Во взаимной торговле рост импорта Беларуси на 23 %. Это очень серьезный скачок, рост экспорта в Беларуси - на 3 %. Т.е. Беларусь в январе, во всяком случае, выступила как серьезный ускоритель нашей взаимной торговли".
Экономика ЕАЭС за январь приросла на 3,3 %Говоря о ситуации на мировом финансовом рынке, министр ЕЭК предсказал ему скорые потрясения. Сергей Глазьев также считает, что странам Евразийского экономического союза нужно активнее переходить на национальные деньги во взаимной торговле. Из-за санкций американский доллар стал для России "токсичной валютой".
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Любой экономический успех Беларуси дает интеграционный эффект для ЕАЭС Ситуацию на евразийском пространстве обсудили сегодня во время онлайн-брифинга. По...
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