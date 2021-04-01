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Экономика ЕАЭС: наиболее динамичный рост в Беларуси

01.04.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Любой экономический успех Беларуси  дает интеграционный эффект для ЕАЭС

Ситуацию на евразийском пространстве обсудили сегодня во время  онлайн-брифинга. По мнению министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, белорусская экономика - мощный локомотив интеграционных процессов. Это объясняется тем, что наша страна связана с  российскими партнерами крепкой кооперацией,  в основе которой  создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, скажем, если Беларусь успешно занимается продвижением тракторов на внешний рынок, то растут и поставки российских комплектующих. Сергей Глазьев привел свежие данные о взаимной торговле в ЕАЭС за январь. Рост в Евразийском союзе на 3,3 %. 

Сергей Глазьев,  член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии: "Надо сказать, что наиболее динамичный рост в Беларуси. Во взаимной торговле рост импорта Беларуси  на 23 %. Это очень серьезный скачок, рост экспорта в Беларуси - на 3 %. Т.е. Беларусь  в январе, во всяком случае, выступила как серьезный ускоритель нашей взаимной торговли".

Экономика ЕАЭС за январь приросла на 3,3 %

Говоря о ситуации на мировом финансовом рынке, министр ЕЭК  предсказал ему скорые потрясения. Сергей Глазьев также считает, что странам Евразийского экономического союза нужно активнее переходить  на национальные деньги во взаимной торговле. Из-за санкций американский доллар  стал для России  "токсичной валютой". 

 
 
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Любой экономический успех Беларуси  дает интеграционный эффект для ЕАЭС Ситуацию на евразийском пространстве обсудили сегодня во время  онлайн-брифинга. По...
 
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