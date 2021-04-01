Хозяйка после репрессий эмигрировала в Бразилию. В Минской области за 29 рублей продается старинная усадьба

После войны (во время нее в усадебном доме размещался госпиталь) в здании открыли Тучанский межшкольный учебно-производственный комбинат. Для того чтобы увеличить площадь комбината, в 1970-е году к старинному зданию пристроили спортзал из серого силикатного кирпича.

В начале «нулевых» учебный комбинат закрылся. Здание несколько раз выставляли на аукцион. В 2011 году за 60 миллионов неденоминированных рублей (6 тысяч «новыми») постройку приобрела компания, специализирующаяся на автосервисе. Так как за отведенное время владелец не выполнил прописанных обязательств, историко-культурную ценность вновь выставили на продажу.

Если в 2018 году за усадьбу просили 71 тысячу рублей, то теперь же здание продается за 1 базовую величину (29 рублей).

Новый собственник сможет открыть здесь гостиницу, ресторан или дом отдыха. Участок в 1,2 га владелец получит в аренду на 50 лет.

Аукцион по продаже здания состоится 12 апреля.