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Застройщику «СИ-трейдинг» присвоен кредитный рейтинг уровня BB+. Узнали, что это значит и зачем это инвесторам
02.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кредитный рейтинг – показатель финансовой надежности и кредитоспособности компании в отношении долговых обязательств. Простыми словами, это индикатор, который помогает понять инвестору, стоит ли вкладывать свои деньги в компанию. BIK Ratings – единственное рейтинговое агентство в Беларуси. ООО «СИ-трейдинг» стал первым среди застройщиков, кто получил подобный рейтинг. Рассказываем, как оценили компанию специалисты.
Инвесторы зачастую сталкиваются с отсутствием информации о финансовых показателях компании, что приводит к неопределенному отношению к заемщику. Кредитный рейтинг раскрывает дополнительные сведения о компании и помогает потенциальным инвесторам сократить риски невыгодного вложения. Рейтинг выводится после изучения и просчетов определенных финансовых и рыночных показателей, которые описаны в методологии присвоения корпоративных рейтингов, согласованной с Национальным банком Республики Беларусь.
Специалисты изучали деятельность ООО «СИ-трейдинг» за последние три года и по итогам анализа компании был присвоен рейтинг на уровне BB+ - умеренно рискованный уровень кредитоспособности. Компания характеризуется переходным к слабому уровню кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости.
Аналитики «BIK Ratings» считают, что в течение года есть вероятность как сохранения, так и повышения или снижения кредитного рейтинга компании.
Также по оценке агентства, ООО «СИ-трейдинг» в краткосрочной перспективе обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств и иных обязательств, возникающих в ходе ее деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат, оценивается на уровне выше среднего.
Специалисты отметили, что на кредитоспособность компании будет влиять стабильность макроэкономических показателей, восстановление белорусской экономики и рост внутреннего спроса на рынке недвижимости.
На долю компании по основным направлениям деятельности приходится менее 1% рынка Беларуси. Во время социально-экономического кризиса и сокращения размера белорусской экономики из-за пандемии деятельность компании оказалось неустойчивой.
В ходе рейтингования были выявлены ключевые факторы, которые повлияли на присвоения рейтинга кредитоспособности:
• Рост активов и собственного капитала;
• Низкая стоимость заемного капитала (46,3% заемных средств являются беспроцентными (жилищные облигации), средневзвешенная стоимость заемного капитала 6,1% годовых);
• В периоды активной реализации недвижимого имущества предприятие имеет высокую финансовую устойчивость: В 2018 г. и 2019 г. значения основных коэффициентов соотношения денежных потоков к долгу и к процентам находились на высоком уровне относительно среднеотраслевых. В это же время предприятие функционировало с высокой рентабельностью;
• Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности;
• Наличие проработанных стратегических планов развития компании на среднесрочный период, которые способствуют вертикальной интеграции бизнеса и возможности достижения синергетического эффекта от осуществляемых направлений деятельности в долгосрочной перспективе;
• Снижение финансовой устойчивости по итогам 9 мес. 2020 ввиду активной инвестиционной стадии;
• Низкие значения показателей оборачиваемости собственного капитала;
• Снижение операционной эффективности на последнюю отчетную дату (ввиду реализации инвестиционной стадии);
• Высокий уровень долга по итогам 3 кв. 2020 года;
• Высокие отраслевой и страновой риски (большая часть выручки компании приходится на сферу, подверженную высоким рискам в случае изменения рыночной конъюнктуры)
• Низкая географическая диверсификация (компания работает только на рынке Республики Беларусь).
ООО «СИ-трейдинг» занимается проектированием, строительством и введением в эксплуатацию объектов недвижимости: многоквартирных жилых домов, магазинов, бизнес-центров, медицинских центров, дошкольных учреждений, инженерно-транспортной инфраструктуры и др. Также ООО «СИ-трейдинг» имеет дочернее предприятие УП «СИ-трейдинг-Строй», аттестованное на право строительства объектов первого-четвертого класса сложности с полным комплексом выполняемых работ.
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Застройщику «СИ-трейдинг» присвоен кредитный рейтинг уровня BB+. Узнали, что это значит и зачем это инвесторам
Кредитный рейтинг – показатель финансовой надежности и кредитоспособности компании в отношении долговых обязательств. Простыми словами, это индикатор, который...
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