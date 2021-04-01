Застройщику «СИ-трейдинг» присвоен кредитный рейтинг уровня BB+. Узнали, что это значит и зачем это инвесторам

Инвесторы зачастую сталкиваются с отсутствием информации о финансовых показателях компании, что приводит к неопределенному отношению к заемщику. Кредитный рейтинг раскрывает дополнительные сведения о компании и помогает потенциальным инвесторам сократить риски невыгодного вложения. Рейтинг выводится после изучения и просчетов определенных финансовых и рыночных показателей, которые описаны в методологии присвоения корпоративных рейтингов, согласованной с Национальным банком Республики Беларусь.

Специалисты изучали деятельность ООО «СИ-трейдинг» за последние три года и по итогам анализа компании был присвоен рейтинг на уровне BB+ - умеренно рискованный уровень кредитоспособности. Компания характеризуется переходным к слабому уровню кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости.

Аналитики «BIK Ratings» считают, что в течение года есть вероятность как сохранения, так и повышения или снижения кредитного рейтинга компании.

Также по оценке агентства, ООО «СИ-трейдинг» в краткосрочной перспективе обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств и иных обязательств, возникающих в ходе ее деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат, оценивается на уровне выше среднего.