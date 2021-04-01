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МАРТ: некоторые аптеки поднимали цены в 3 раза – пришлось наказать

02.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. В минувшем году было выявлено несколько фактов, когда надбавки на товары медицинского назначение были завышены в три раза, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Не ждать до последнего: КГК рекомендует аптекам снизить цены на лекарства

"Это была сеть небольших аптек. Пришлось выписать достаточно большой штраф, хотя рука и не поднималась. Но наказание должно быть адекватно нарушению", – подчеркнул глава МАРТ.

В нынешнем году мониторинг цен на лекарства продолжается. Проверки проводятся совместно с Комитетом государственного контроля и Министерством здравоохранения.

Колтович отметил, что звонков и жалоб на завышенные цены в аптеках стало в разы меньше.

"Я думаю, что ситуация стабилизировалась. Мы видим по оперативной информации, которую предоставляет Белстат, что темпы роста цен на лекарства гораздо ниже, чем были в январе и феврале", – подчеркнул глава МАРТ.

Цены под контролем

Напомним, в марте Комитет государственного контроля приостановил работу 28 аптек в разных регионах страны за нарушения требований законодательства о формировании цен на лекарства

Для контроля аптечных сетей и потребительского рынка во всех регионах республики сформированы рабочие группы, в состав которых вошли представители КГК, МАРТ, Минздрава, Федерации профсоюзов, облисполкомов и Мингорисполкома.

КГК предупредил владельцев аптечных сетей, что в случае выявления фактов нарушения законодательства и необоснованного повышения цен на лекарства к ним будут применяться соответствующие меры – вплоть до приостановления деятельности.

Ранее лекарственные средства не облагались налогом на добавленную стоимость. С 1 января в Беларуси изменился порядок взимания НДС, и теперь на лекарства и ряд медицинских изделий устанавливается ставка налога на добавленную стоимость – 10%. Введение НДС ожидаемо повлекло за собой увеличение цен на препараты – на 10%, а то и 30%.

Власти неоднозначно восприняли такой рост, вызванный введением налога. Президент Александр Лукашенко отреагировал на это жестко и пригрозил, что "если частников не приведут в чувства", на рынке останутся лишь государственные аптеки.

С 1 марта изменять цену на лекарства можно, но не более чем на 0,2% в месяц после согласования с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

 
Теги: Минск
 
 
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Мониторинг цен на лекарственные препараты продолжается: звонков и жалоб в МАРТ стало гораздо меньше.
 
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