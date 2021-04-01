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МАРТ: некоторые аптеки поднимали цены в 3 раза – пришлось наказать
02.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр – Sputnik. В минувшем году было выявлено несколько фактов, когда надбавки на товары медицинского назначение были завышены в три раза, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
"Это была сеть небольших аптек. Пришлось выписать достаточно большой штраф, хотя рука и не поднималась. Но наказание должно быть адекватно нарушению", – подчеркнул глава МАРТ.
В нынешнем году мониторинг цен на лекарства продолжается. Проверки проводятся совместно с Комитетом государственного контроля и Министерством здравоохранения.
Колтович отметил, что звонков и жалоб на завышенные цены в аптеках стало в разы меньше.
"Я думаю, что ситуация стабилизировалась. Мы видим по оперативной информации, которую предоставляет Белстат, что темпы роста цен на лекарства гораздо ниже, чем были в январе и феврале", – подчеркнул глава МАРТ.
Цены под контролем
Напомним, в марте Комитет государственного контроля
Для контроля аптечных сетей и потребительского рынка во всех регионах республики сформированы рабочие группы, в состав которых вошли представители КГК, МАРТ, Минздрава, Федерации профсоюзов, облисполкомов и Мингорисполкома.
КГК предупредил владельцев аптечных сетей, что в случае выявления фактов нарушения законодательства и необоснованного повышения цен на лекарства к ним будут применяться соответствующие меры – вплоть до приостановления деятельности.
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С 1 марта изменять цену на лекарства можно, но не более чем на 0,2% в месяц после согласования с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
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Мониторинг цен на лекарственные препараты продолжается: звонков и жалоб в МАРТ стало гораздо меньше.
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