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Некоторые правила торговли меняются в Беларуси со 2 апреля

02.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Постановление правительства, которым меняются правила продажи отдельных видов товаров, вступит в силу со 2 апреля в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

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Магазинам секонд-хэнд запрещается торговать новой одеждой. Также вводятся новшества по распродажам, акциям, скидкам, ценникам в розничной торговле.

"Не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (за исключением новых швейных и трикотажных бельевых изделий)", – указывает МАРТ.

Установлены требования к размере букв и цифр, которыми указывается информация о цене пищевых продуктов за килограмм или литр – не менее половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу товара.

Размер скидки может указываться в процентах или в денежном выражении. Если для ее получения нужно соблюсти какие-либо условия (например, купить два товара по цене одного), это также должно быть указано. При этом самым большим шрифтом на ценнике должна быть указана стоимость без скидки.

Правила дополнены определениями понятий "бывшие в употреблении непродовольственные товары" и "распродажа", а также главой "Правила проведения распродаж, мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, продукции общественного питания".

"Новая редакция правил подготовлена и принята в целях обеспечения реализации прав покупателей на своевременное получение полной и достоверной информации, обеспечивающей возможность принятия оптимального решения о выборе и покупке товаров", – подчеркнули в МАРТ.

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Теги: Минск
 
 
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В магазинах секонд-хэнд будет запрещено продавать новые товары, меняется внешний вид ценников.
 
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