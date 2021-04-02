«Была коммуналка 30 рублей, стала - 210». Минчанка разделила лицевые счета на квартиру и сильно пожалела: комментарий юриста

Источник материала: realt.by

Можно ли объединить лицевые счета? Как продать квартиру, если у одного из собственников деменция? Можно ли купить вторую квартиру, если уже простроился по льготному кредиту? Обзор интересных тем из рубрики « Вопрос-Ответ» на Realt.by.

Вопрос: «Здравствуйте! В одном из ваших ответов другому человеку я прочла, что разделение лицевых счетов никак не влияет на оплату коммунальных услуг. На практике это оказалось не так. Пример: у матери и троих детей в собственности "однушка" на Волгоградской. У каждого по 7 кв. м, или 1/4 доли. По моему заявлению разделили счета всем (они трое против). Прописана там только мать. Была коммуналка 30 р., стала 30 для прописанной матери и по 60 на непрописанных детей. Итого: 60+60+60+30= 210 р. Ровно в 7 раз. И законодательно это оказалось правильно. Как вы это объясните? Как им можно объединить свои счета? Только подарив свои доли матери? Заранее благодарю за ответ»

Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Само по себе разделение лицевых счетов на размер коммунальных платежей не влияет. В законодательстве Республики Беларусь нет норм, гласящих, что разделение лицевого счета или объединение лицевых счетов влияет на размер коммунальных платежей в сторону их увеличения или уменьшения, даже непосредственно такого юридического понятия, как объединение или разделение лицевых счетов, не существует, а влияет непосредственно, зарегистрированы ли плательщики коммунальных услуг, в данной ситуации имеющие долю в праве общей собственности, в жилом помещении или нет, включены ли в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, или нет, используется ли жилое помещение для местонахождения частного унитарного предприятия или нет и т.д.

В соответствии с абзацем вторым пункта 12 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, плата за техническое обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, горячее водоснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, в случае наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг - гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения) и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

В описанной Вами ситуации только один сособственник зарегистрирован в квартире, а остальные три сособственника не зарегистрированы, соответственно после разделении лицевого счета на доли трех незарегистрированных сособственников начислили жилищно-коммунальные услуги по тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, и только на долю зарегистрированной матери (четвертого сособственника) начислили жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым тарифам (ценам).

Что касается механизма объединения лицевых счетов, то так как в законодательстве Республики Беларусь такого юридического понятия, как объединение лицевых счетов, не существует, когда жилое помещение находится в общей долевой собственности, для разделения лицевого счета необходимо изначально выделить долю каждого участника в данном жилом помещении, то, следовательно, для объединения лицевых счетов необходимо объединить доли, то есть необходим один собственник, например, та же мать путем дарения ей долей.

Или же попытаться оспорить решение о разделении лицевого счета и произвести перерасчет оплаты коммунальных услуг в судебном порядке. На практике если другие сособственники не согласны на разделение лицевого счета или возник спор о размере долей, спор разрешается в судебном порядке. Поэтому, принимая во внимание, что другие сособственники своего согласия на разделение лицевого счета не давали, то есть соглашение об определении порядка пользования и оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не достигнуто, и вообще они были против разделения лицевого счета, не понятно в принципе, почему без решения суда только по заявлению матери разделили лицевой счет.

Вопрос: «Здравствуйте, собственниками квартиры являются 4 человека, в том числе бабушка с диагнозом деменция, инвалид 1 группы. Возможна ли продажа квартиры , какая последовательность действий?»

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— В контексте вопроса указано заболевание бабушки. Я не врач и не могу определить, может ли бабушка отвечать за свои действия. Если нет, вам необходимо судом лишить ее дееспособности и назначить опекуна. Опекун сможет подписывать за нее документы по отчуждению квартиры с разрешения органов опеки и попечительства.

Вопрос: «Здравствуйте! Построили квартиру по направлению администрации района (исполкома), как нуждающаяся многодетная семья, без привлечения господдержки (субсидии), но с использованием маткапитала (т.е. собственные средства + маткапитал). Вопрос в следующем: 1) можем ли мы продать эту квартиру? 2) можем ли мы сдать ее в аренду?»

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Ограничений по приобретению квартир при помощи материнского капитала нет. У вас право собственности на объект. Это право пользования, владения и распоряжения имуществом. Вы можете как сдавать в найм, так и отчуждать имущество.

Вопрос: «Здравствуйте, я собственник 2/3 доли частного дома. В доме никто не проживает и никто не зарегистрирован. К сожалению, я не знаю, кто собственник оставшейся 1/3. Вопросы: 1. Могу ли я подарить свою часть дома близкому родственнику без разрешения другого собственника? 2. Могу ли я подарить свою часть дома государству без разрешения другого собственника? 3. Как узнать имя и адрес другого собственника?»

Отвечает адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Солопов :

— Доброго дня! Спасибо за вопрос.

Да, безвозмездная передача в дар может быть произведена без предварительного предложения этого иному собственнику в совместной/долевой собственности. Да, аналогичная ситуация. Сведения о собственнике можно получить в территориальных органах по государственной регистрации и земельному кадастру (по старинке – «БРТИ»). Нужен только паспорт (может взять справку любое лицо), стоимость (могу ошибаться) – до 10,00 BYN, необходимо знать точный адрес объекта либо его инвентарный номер.

Вопрос: «Хочу сдать дачу на лето в Пуховичском районе, есть желающие, как правильно оформить аренду, где брать договоры, где проводить регистрацию данной сделки? Спасибо».

Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя столица» Надежда Вашинко :

— Добрый день. Государственные органы, которые регистрируют договор найма: местный исполнительный и распорядительный орган, организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги. В пригороде, как правило, это сельский исполнительный комитет. Типовую форму договора найма Вы можете найти в интернете или взять в сельском исполнительном комитете.

Вопрос: «Здравствуйте! Мы построили квартиру с привлечением льготного кредита. У нас многодетная семья. Кредит еще не выплатили. Появилась возможность купить однокомнатную квартиру (обещают помочь родители). В данном случае я обязана погасить кредит сразу? Или банк даст какую-нибудь отсрочку? И можно ли ребенка сделать собственником квартиры?»

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Никаких проблем с приобретением второй квартиры у вас нет. Пожалуйста, владейте первой квартирой и выплачивайте льготный кредит. Без ограничений можете покупать любое жилье. Не забудьте оплатить налог на недвижимость: для этого необходимо подать информацию в налоговую инспекцию, налог оплачивается один раз в год.

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