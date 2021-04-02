$ 4,4 тысячи за дом на самом берегу реки. На аукцион выставили интересный объект в 80 километрах от Минска

Источник материала: realt.by

На аукцион выставили дом на самом берегу реки Ганутка. Стартовая цена лота – 11.556,78 рубля. Торги пройдут 20 апреля, организатор – «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

На аукцион выставили интересный объект – жилой дом в деревне Большая Ганута (ул. Озерная, 11), что в 80 километрах от МКАД. Площадь участка – 16,79 сотки, площадь дома – 102,4 квадратного метра. Фотографий объекта нет, но известно, что дом состоит из нескольких частей, есть две пристройки, подвал, сарай и погреб. Находится дом на самом берегу реки Ганутка, участок – в постоянном пользовании. Стоит принять во внимание, что земельный надел имеет ограничения в использовании (водоохранная зона реки Ганутка пл. 0,1679 га).

Торги за лот начнутся с 11.556,78 рубля (без НДС), при этом задаток составляет 10% от стартовой цены – 1155 рублей.

Аукцион состоится 20 апреля 2021 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19 апреля 2021 года. Все условия для участия в аукционе можно прочитать на сайте организатора торгов .

Читайте также:

Общежитие Минского завода автоматических линий продано с аукциона. В ходе торгов начальная цена лота выросла в 5 раз

Закрытые дворы без машин и панорамные окна. УКС «ЗАПАД» показал, как будет выглядеть новый комплекс для очередников «на Розочке»