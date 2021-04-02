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$ 4,4 тысячи за дом на самом берегу реки. На аукцион выставили интересный объект в 80 километрах от Минска
02.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукцион выставили интересный объект – жилой дом в деревне Большая Ганута (ул. Озерная, 11), что в 80 километрах от МКАД. Площадь участка – 16,79 сотки, площадь дома – 102,4 квадратного метра. Фотографий объекта нет, но известно, что дом состоит из нескольких частей, есть две пристройки, подвал, сарай и погреб. Находится дом на самом берегу реки Ганутка, участок – в постоянном пользовании. Стоит принять во внимание, что земельный надел имеет ограничения в использовании (водоохранная зона реки Ганутка пл. 0,1679 га).
Торги за лот начнутся с 11.556,78 рубля (без НДС), при этом задаток составляет 10% от стартовой цены – 1155 рублей.
Аукцион состоится 20 апреля 2021 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19 апреля 2021 года. Все условия для участия в аукционе можно прочитать на
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$ 4,4 тысячи за дом на самом берегу реки. На аукцион выставили интересный объект в 80 километрах от Минска
На аукцион выставили дом на самом берегу реки Ганутка. Стартовая цена лота – 11.556,78 рубля. Торги пройдут 20 апреля, организатор – «Минский областной центр инвестиций...
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