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Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уехал из России из-за «серьезных рисков физической расправы»

02.04.2021 08:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Политолог Дмитрий Болкунец, на которого в Беларуси завели уголовное дело об оскорблении Александра Лукашенко, уехал из России из соображений безопасности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.


Дмитрий Болкунец. Фото с сайта RTVi

«В связи с возникшими серьезными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей я вынужден был перебраться в более безопасное место», — написал Болкунец.

В другом посте он опубликовал фотографию аэропорта в Стамбуле. 

По его словам, решение уехать он принял после нескольких анонимных угроз. Кроме того, совет покинуть Россию ему также дал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, отъезд происходил в спешном порядке.

«Теперь белорусские власти вероятно объявят меня в розыск в рамках Союзного государства. Тем самым я не смогу приехать и в Россию», — добавил политолог. 

Напомним, 26 марта Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление Александра Лукашенко.

Экономисту, политологу, эксперту в сфере российско-белорусских отношений Дмитрию Болкунцу 38 лет, он родом из Слонима. Последние несколько лет постоянно проживал в России, часто консультировал различные СМИ по белорусско-российской повестке, участвовал в различных политических ток-шоу.

 
 
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«В связи с возникшими серьезными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей я вынужден был перебраться в более безопасное...
 
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