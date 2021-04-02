Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уехал из России из-за «серьезных рисков физической расправы»

Источник материала: Tut.by

Политолог Дмитрий Болкунец, на которого в Беларуси завели уголовное дело об оскорблении Александра Лукашенко, уехал из России из соображений безопасности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



Дмитрий Болкунец. Фото с сайта RTVi

«В связи с возникшими серьезными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей я вынужден был перебраться в более безопасное место», — написал Болкунец.

В другом посте он опубликовал фотографию аэропорта в Стамбуле.

По его словам, решение уехать он принял после нескольких анонимных угроз. Кроме того, совет покинуть Россию ему также дал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, отъезд происходил в спешном порядке.

«Теперь белорусские власти вероятно объявят меня в розыск в рамках Союзного государства. Тем самым я не смогу приехать и в Россию», — добавил политолог.

Напомним, 26 марта Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление Александра Лукашенко.

Экономисту, политологу, эксперту в сфере российско-белорусских отношений Дмитрию Болкунцу 38 лет, он родом из Слонима. Последние несколько лет постоянно проживал в России, часто консультировал различные СМИ по белорусско-российской повестке, участвовал в различных политических ток-шоу.