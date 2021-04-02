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Столичные квартиры теряют в цене
02.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРечь идет и о новостройках, и о б/у-секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на полпроцента, в итоге 1312 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы снизилась на одну десятую процента - 1238 долларов его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 74 доллара, именно на столько в среднем дороже квадрат в новостройках по сравнению с б/у-сектором.
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Речь идет и о новостройках, и о б/у-секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на полпроцента, в итоге 1312...
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