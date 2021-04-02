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Назван топовый продукт, который россияне любят покупать в Беларуси

02.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Молоко и молочная продукция заняли верхнюю строчку в списке экспортных товаров нашей страны в Россию. Таковы данные статистического обзора Белстата. В 2020-м Беларусь поставила в Россию молока и молочной продукции более чем на 2 млрд долларов. На втором месте среди наиболее востребованных белорусских продуктов - мясо. Автомобили, тракторы и седельные тягачи также вошли в топ продаж. Россияне купили автомобилей более чем на 300 млн долларов, тракторов и тягачей - примерно на ту же сумму.
 
 
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Молоко и молочная продукция заняли верхнюю строчку в списке экспортных товаров нашей страны в Россию. Таковы данные статистического обзора Белстата. В 2020-м...
 
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