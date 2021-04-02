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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван топовый продукт, который россияне любят покупать в Беларуси Молоко и молочная продукция заняли верхнюю строчку в списке экспортных товаров нашей страны в Россию. Таковы данные статистического обзора Белстата. В 2020-м...

Молоко и молочная продукция заняли верхнюю строчку в списке экспортных товаров нашей страны в Россию. Таковы данные статистического обзора Белстата. В 2020-м Беларусь поставила в Россию молока и молочной продукции более чем на 2 млрд долларов. На втором месте среди наиболее востребованных белорусских продуктов - мясо. Автомобили, тракторы и седельные тягачи также вошли в топ продаж. Россияне купили автомобилей более чем на 300 млн долларов, тракторов и тягачей - примерно на ту же сумму.