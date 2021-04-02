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Ситуацию на потребительском рынке обсудили у Президента

Поддержать отечественного производителя

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Защита внутреннего рынка и отечественных производителей - вопрос номер один Ситуацию на потребительском рынке обсудили у Президента Контроль за ценообразованием, прогноз по инфляции, защита отечественного производителя - ситуацию на...

Контроль за ценообразованием, прогноз по инфляции, защита отечественного производителя -. Важные для каждой белорусской семьи вопросы Александр Лукашенко обсудил с первым вице-премьером и министром антимонопольного регулирования и торговли. Поддержка экономики в непростых условиях пандемии - комплексная задача для всех. В первую очередь важно насытить рынок отечественными товарами по доступным ценам. И особенно цены на товары первой необходимости должны жестко контролироваться.Сейчас прорабатываются подходы к определению понятия "отечественный товар", чтобы в дальнейшем усовершенствовать систему госзакупок. Чем выше локализация, тем больше льгот по доступу к госзаказу, госзакупкам, к участию в конкурсах и к иным видам льгот. Подобная система начала работать на рынке ЕАЭС с этого года, в перечень включены 43 белорусских предприятия.