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Президент: Защита внутреннего рынка и отечественных производителей - вопрос номер один
02.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Ситуацию на потребительском рынке обсудили у ПрезидентаКонтроль за ценообразованием, прогноз по инфляции, защита отечественного производителя -
Поддержать отечественного производителя
Сейчас прорабатываются подходы к определению понятия "отечественный товар", чтобы в дальнейшем усовершенствовать систему госзакупок. Чем выше локализация, тем больше льгот по доступу к госзаказу, госзакупкам, к участию в конкурсах и к иным видам льгот. Подобная система начала работать на рынке ЕАЭС с этого года, в перечень включены 43 белорусских предприятия.
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Ситуацию на потребительском рынке обсудили у Президента Контроль за ценообразованием, прогноз по инфляции, защита отечественного производителя - ситуацию на...
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