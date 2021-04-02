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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ: доля белорусских товаров в торговле должна расти Особое внимание белорусским товарам и на полках магазинов. Их доля должна увеличиваться. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил руководитель МАРТ...

Особое внимание белорусским товарам и на полках магазинов. Их доля должна увеличиваться. Об этом. Тем более, количество предложений от производителей растет, в том числе и по импортозамещению. Наша программа защиты внутреннего рынка рассчитана на 2 года. Она должна соответствовать Доктрине национальной безопасности.Сейчас обсуждаются и меры поддержки для новичков потребительского рынка. У производителей будет больше возможностей влиять на торговлю в части попадания на полку, причем на видное место, чтобы новый товар смог заявить о себе покупателю.