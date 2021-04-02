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МАРТ: доля белорусских товаров в торговле должна расти
02.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОсобое внимание белорусским товарам и на полках магазинов. Их доля должна увеличиваться. Об этом
Сейчас обсуждаются и меры поддержки для новичков потребительского рынка. У производителей будет больше возможностей влиять на торговлю в части попадания на полку, причем на видное место, чтобы новый товар смог заявить о себе покупателю.
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Особое внимание белорусским товарам и на полках магазинов. Их доля должна увеличиваться. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил руководитель МАРТ...
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