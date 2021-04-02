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МАРТ: доля белорусских товаров в торговле должна расти

02.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Особое внимание белорусским товарам и на полках магазинов. Их доля должна увеличиваться. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил руководитель МАРТ Владимир Колтович. Тем более, количество предложений от производителей растет, в том числе и по импортозамещению. Наша программа защиты внутреннего рынка рассчитана на 2 года. Она должна соответствовать Доктрине национальной безопасности. 

Сейчас обсуждаются и меры поддержки для новичков  потребительского рынка. У производителей будет больше возможностей влиять на торговлю в части попадания на полку, причем на видное место, чтобы новый товар смог заявить о себе покупателю. 

 
 
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Особое внимание белорусским товарам и на полках магазинов. Их доля должна увеличиваться. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил руководитель МАРТ...
 
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