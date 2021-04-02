Эксперты ООН: отсутствие ответственности для нарушителей прав человека в Беларуси можно приравнять к пособничеству

Источник материала: Tut.by

В четверг, 1 апреля, в Женеве эксперты ООН обсуждали ситуацию с правами человека в Беларуси, в том числе безнаказанность силовиков за их нарушения. Об этом сообщает управление верховного комиссара ООН по правам человека.



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Эксперты по правам человека, среди которых были спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин и спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер, призвали белорусские власти прекратить сохраняющуюся практику чрезмерного использования силы, проведения арестов, произвольных задержаний и жестокого обращения в отношении протестующих, а также репрессий против журналистов и сотрудников СМИ.

Поводом для обсуждения стало большое количество задержанных в нашей стране 25 и 27 марта и заявления Следственного комитета Беларуси о том, что участие в протестных акциях в эти дни будет квалифицироваться в рамках уголовного права. Эксперты выразили свою обеспокоенность тем, что до настоящего времени силовые структуры не понесли ответственности за чрезмерное использование силы в период до и после президентских выборов 9 августа 2020 года.

— Мы глубоко обеспокоены тем, что вместо приведения виновных к ответственности власти по своему произволу пытаются заставить замолчать все формы инакомыслия с помощью неоправданного насилия, запугивания, а также все чаще выдвигают уголовные обвинения против тех, кто реализует свои основные права или защищает жертв нарушения прав человека, — заявили эксперты.

Они подчеркнули, что запрет пыток и другого жестокого, негуманного или унижающего достоинство обращения или наказания не ограничивается ситуациями лишения свободы, но также охватывает чрезмерное полицейское насилие, например, во время арестов и действий полиции в местах массовых акций. Эксперты также назвали «тревожной тенденцией» криминализацию властями действий журналистов и правозащитников по освещению протестов.

По их информации, власти нашей страны считают использование насилия и спецсредств сотрудниками правоохранительных органов оправданными, а за пытки и плохое обращение с задержанными в прошлом году в стране не заведены уголовные дела против силовиков.

— Гарантия ответственности лиц и организаций за нарушения прав человека обязательна для государств согласно международному праву. Невыполнение этого не только закрепляет господствующую культуру безнаказанности, но также может быть приравнено к пособничеству в совершении серьезных уголовных преступлений, — заявили эксперты.

Эксперты ООН заявили, что выразили свою озабоченность напрямую правительству Беларуси, и подчеркнули необходимость быстрого, эффективного, тщательного и беспристрастного расследования с целью гарантировать ответственность в случаях произвольных задержаний и пыток, а также плохого обращения. Они, по их словам, продолжат взаимодействие с белорусскими властями и будут пристально следить за ситуацией.