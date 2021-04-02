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МАРТ: ассортиментный перечень – не преграда для импорта
02.04.2021 12:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр – Sputnik. Несмотря на призыв коллегии Евразийской экономической комиссии к Беларуси отказаться от обязательного ассортимента местных товаров в магазинах, Министерство антимонопольного регулирования и торговли считает, что никаких нарушений обязательств перед партнерами нет.
"Мы будем отстаивать свою позицию, потому что у нас нет ограничения для доступа на полки товаров из ЕАЭС. Наоборот, цифры показывают, что за последние годы доля, например, продовольственных российских товаров, в импорте выросла и составляет сегодня 37%. Мы открыто конкурируем и не вытесняем административным путем с полки наших конкурентов", - заявил глава МАРТ Владимир Колтович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Белорусские товары должны быть заметнее
Владимир Колтович напомнил, что МАРТ разработал рекомендации торговле, производителям и поставщикам. Среди предлагаемых мер: размещать в магазинах отечественные продукты на более видных местах в достаточном количестве, делать специальные вывески. Доля белорусских товаров на прилавках должна составлять 80-85%.
Также он обратил внимание, что МАРТ предложил интернет-магазинам визуально обозначить белорусский товар, например, с помощью орнамента.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
"Защита внутреннего рынка – это комплексная программа, предмет ответственности и внимания многих государственных органов... Эта система работает не первый год. МАРТ является координатором этой деятельности. Задача состоит в том, чтобы принимались решения, направленные на поддержку производителей, для создания им хороших условий и производство товаров, которое конкурирует не только на внутреннем, но и внешних рынках", - подчеркнул Колтович.
Импорт как хороший раздражитель
По мнению министра, нужно бороться не с импортом как таковым, а с контрафактной продукцией и некачественным товаром. В приоритете – создание системы поддержки белорусских производителей, стимулирование развития собственного производства, увеличение отечественных комплектующих в отечественном товаре.
"Импорт – это тот раздражитель, который позволяет производителю сверять часы с рынком и это – стимул для развития собственного производства", - считает глава МАРТ.
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Никаких нарушений обязательств перед партнерами нет, но свой товар должен быть заметнее, считает Министерство антимонопольного регулирования и торговли...
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