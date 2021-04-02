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Россияне перекрыл канал контрабанды нефтепродуктов в Беларусь

02.04.2021 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский таможенники пресекли деятельность группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов из России в Беларусь на 226 млн российских рублей (почти 3 млн долларов). Это следует из сообщения Центральной энергетической таможни РФ.

Поставки нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, организовал гражданин Беларуси с привлечением двух граждан РФ. Для этого использовались подконтрольные компании, зарегистрированные в России и Беларуси. «Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара», говорится в сообщении.

В ходе проверки таможенники установили, что под видом смазочных материалов в Беларусь вывозились нефтепродукты, подлежащие таможенному декларированию.

По фактам контрабанды Центральная энергетическая таможня возбудила три уголовных дела. В настоящее время проводятся следственные действия.

Осенью 2018 года Россия ввела запрет на экспорт темных и светлых нефтепродуктов в Беларусь. Россияне были недовольны контрабандными схемами поставок сырья, из-за которых страдал бюджет России. При этом Минск и Москва договорились сохранить поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси. В частности, были согласованы индикативные балансы поставки смазочных материалов и масел.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь о контрабанде нефтепродуктов из России в Беларусь на почти 3 млн долларов.
 
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