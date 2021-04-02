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Россияне перекрыл канал контрабанды нефтепродуктов в Беларусь
02.04.2021 13:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский таможенники пресекли деятельность группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов из России в Беларусь на 226 млн российских рублей (почти 3 млн долларов). Это следует из
Поставки нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, организовал гражданин Беларуси с привлечением двух граждан РФ. Для этого использовались подконтрольные компании, зарегистрированные в России и Беларуси. «Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара», говорится в сообщении.
В ходе проверки таможенники установили, что под видом смазочных материалов в Беларусь вывозились нефтепродукты, подлежащие таможенному декларированию.
По фактам контрабанды Центральная энергетическая таможня возбудила три уголовных дела. В настоящее время проводятся следственные действия.
Осенью 2018 года Россия
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Речь о контрабанде нефтепродуктов из России в Беларусь на почти 3 млн долларов.
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