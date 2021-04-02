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Крутой: бюджет Союзного государства нужно увеличивать
02.04.2021 13:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 2 – апр Sputnik. Бюджет и возможности использования потенциала Союзного государства нужно увеличивать, заявил заместитель главы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой на видеоконференции "Союзное государство: открывая новые возможности".
Он отметил, что объединение дает большие возможности в экономическом развитии двух стран.
"Мы стартовали с 5 миллиардов в Союзном государстве, а теперь пришли к 30 миллиардам долларов - даже несмотря на пандемию. Думаю, рост в 6 раз товарооборота между странами говорит о многом, мы должны продолжать эту работу", - подчеркнул Крутой.
Замглавы администрации президента Беларуси подчеркнул, что особую роль в увеличении товарооборота играет бюджет Союзного государства. Его нужно откорректировать и пересмотреть принципы формирования, а также его освоения.
"Нужно увеличить эффективность союзных программ, увеличить финансирование бюджета Союзного государства. Нужны срочные корректировки в формирование и распределение бюджета. Исполнители союзных программ уже устали – бьют в колокола. Они упираются в бюрократию. И не могут осваивать бюджетные деньги, нужно разрубить узел махровой бюрократии за 2-3 месяца", - подчеркнул Крутой.
© Sputnik / Евгений Биятов
По его словам, бюджет СГ поддержал целые отрасли в Беларуси и России, научные коллективы, восстановлены значимые производства продукции. И для дальнейшего развития нужно увеличивать объемы финансирования программ Союзного государства.
"Экономика лежит в основе нашей интеграции. И формирование единого экономического пространства не должно быть под сомнением. Финансирование совместные проектов даст синергетический эффект и сделает наши товары и продукцию конкурентоспособными на внешних рынках", - подчеркнул заместитель главы Администрации президента Беларуси.
О намерении увеличить бюджет Союзного государства, а также увеличить финансирование союзных программ, говорил сегодня и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Он заявил, что к формированию бюджета Союзного государства отнестись внимательно, "нужно получить новый рабочий механизм, иначе мы потеряем потенциал этого инструмента".
Время требует новых прорывов, а они возможны в том числе благодаря эффективному финансированию совместных проектов.
"Надеюсь, что Совет министров Союзного государства откликнется на увеличение масштабов бюджета объединения, мы должны стать сильнее вместе", - подчеркнул госсекретарь во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности" в пресс-центре
Напомним, 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. По этому случаю в Минске в Москве проходят торжественные мероприятия.
С чего начиналось Союзное государство
Ровно 25 лет назад в Большом Кремлевском дворце Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Сообщества России и Беларуси.
Еще через год в этот же день был подписан Договор о Союзе Беларуси и России, а 8 декабря 1999 года – Договор о создании Союзного государства. День единения Беларуси и России отмечают 2 апреля.
Прямую трансляцию мероприятия
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