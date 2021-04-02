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Москва предложила Минску расширить сотрудничество в атомной энергетике

02.04.2021 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Беларусь получила от России предложения по расширению сотрудничества в атомной энергетике, об этом сообщил замминистра энергетики республики Михаил Михадюк.

"Буквально вчера мы получили большой пакет (предложений - Sputnik) на наши предложения от российских организаций, которые изъявили большой интерес к работе в этой тематике (атомной энергетике - Sputnik)", - рассказал Михадюк, выступая на торжественном собрании в честь Дня единения народов Беларуси и России.

Он отметил, что предложения Москвы касаются не только эксплуатации БелАЭС, которая строится с участием российской стороны, но и реализации совместных проектов за рубежом.

Второй энергоблок

Михадюк рассказал, что второй энергоблок БелАЭС планируется включить в энергосистемы страны уже в текущем году.

"Мы планируем в этом году включить в работу в энергосистему и второй энергоблок", - рассказал замминистра, отметив, что первый энергоблок находится на завершающей стадии ввода в эксплуатацию, и он выработал уже 1,8 миллиарда кВт/ч.

Белорусская АЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Проектом станции запланированы два энергоблока мощность каждого - 1200 МВт. Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020 года, а 3 ноября он был включен в общую энергосистему страны.

Первый реактор АЭС начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Это касается не только эксплуатации БелАЭС, второй энергоблок которой планируется запустить уже в этом году, но и совместной реализации зарубежных проектов.
 
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