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$600 за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Дзержинском районе

02.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе Минской области. Участникам было предложено 24 лота. Торги прошли по 7 из них. На 9 участков было подано по одному заявлению, на 8 – заявок не поступило.

0 за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Дзержинском районе

Семь участков предложил на аукцион Боровской сельсовет (административный центр – аг. Боровое). Торги прошли только по одному из них в д. Пеняка. На участок 10,5 сотки с электричеством было подано 2 заявки. При начальной цене 5 000 рублей лот продан с молотка за 7 321 рубль, или 2 783 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. По самой высокой начальной цене – за 15 000 рублей – был выставлен на аукцион участок в д. Старая Рудица. На лот было одно заявление, однако участник аукциона не прошел регистрацию.  Одна заявка была подана и на участок в д. Телешевичи, но участник аукциона также не пришел на аукцион.

Демидовичский сельсовет (административный центр – аг. Дворище) выставлял на аукцион 3 участка. Торги прошли по 2 из них. На участок 12,6 сотки со всеми коммуникациями в д. Буда было подано максимальное количество заявок – 14. Лот был оценен в 5 545 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 33 916 рублей, или  12 896 долларов США. Дешевый участок 10 соток с электричеством и газом в д. Шумщина пожелали купить 9 человек. При начальной цене 2 472 рубля лот продан с молотка за 18 294 рубля, или 6 956 долларов США.

Дзержинский сельсовет (административный центр – г. Дзержинск) предложил участникам аукциона 3 участка. Торгов не было ни по одному лоту. Одно заявление было подано только на участок в д. Цветково.

Путчинский сельсовет (административный центр – аг. Путчино) выставлял на аукцион 6 участков. Торги прошли по 2 из них. По самой низкой начальной цене не только в населенных пунктах данного сельсовета, но и в других на аукционе был предложен участок в д. Антоновщина. Лот был оценен в 1500 рублей. На него была подана одна заявка. Надел реализован единственному заявителю за 1 575 рублей, или 599 долларов США.

Станьковский сельсовет (административный центр – д. Станьково) предложил участникам аукциона 5 участков. Торги прошло по 2 из них.

Более подробную информацию о лотах и результат аукциона смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадьучаст-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

Боровской с/с, д. Вишневка

14,7

-

электричество

5 000

-

-

2

Боровской с/с, д. Кулики

15,0

-

электричество

10 000

-

-

3

Боровской с/с, д. Павлюти

14,8

1

электричество

4 500

4 725

1 796

4

Боровской с/с, д. Петрашевичи

15,0

1

электричество

5 500

5 775

2 196

5

Боровской с/с, д. Пеняка

10,5

2

электричество

5 000

7 321

2 783

6

Боровской с/с, д. Старая Рудица

10,0

-

электричество, газ

15 000

-

-

7

Боровской с/с, д. Телешевичи

12,0

-

электричество

5 500

-

-

8

Демидовичский с/с, д. Батурово

13,7

-

электричество, газ

4 426

-

-

9

Демидовичский с/с, д. Буда

12,6

14

электричество, газ, водопровод

5 545

33 916

12 896

10

Демидовичский с/с, д. Шумщина

10,0

9

электричество, газ

2 472

18 294

6 956

11

Дзержинский с/с, д. Бобровка

14,9

-

электричество

6 700

-

-

12

Дзержинский с/с, д. Цветково

11,4

1

электричество, газ

12 000

12 600

4 791

13

Дзержинский с/с, д. Юпитер

11,3

-

электричество

10 000

-

-

14

Путчинский с/с, д. Антоновщина

8,8

1

электричество, водопровод

1 500

1 575

599

15

Путчинский с/с, аг. Волма

17,7

-

электричество, газ, водопровод

7 214

-

-

16

Путчинский с/с, д. Падеричи

17,4

-

электричество, водопровод

3 000

-

-

17

Путчинский с/с, д. Путчино

13,3

2

электричество

2 350

11 878

4 516

18

Путчинский с/с, д. Путчино

13,4

2

электричество

2 400

14 678

5 581

19

Путчинский с/с, д. Химороды

10,8

-

электричество, водопровод

2 500

-

-

20

Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31

13,5

2

электричество, газ, водопровод

4 500

9 646

3 668

21

Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А

13,5

1

электричество, газ, водопровод

4 500

4 725

1 796

22

Станьковский с/с, д. Глуховщина, ул. Центральная, 33

14,9

3

электричество, газ

7 500

 

 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе Минской области. Участникам было предложено 24...
 
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