$600 за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Дзержинском районе

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе Минской области. Участникам было предложено 24 лота. Торги прошли по 7 из них. На 9 участков было подано по одному заявлению, на 8 – заявок не поступило.
Семь участков предложил на аукцион Боровской сельсовет (административный центр – аг. Боровое). Торги прошли только по одному из них в д. Пеняка. На участок 10,5 сотки с электричеством было подано 2 заявки. При начальной цене 5 000 рублей лот продан с молотка за 7 321 рубль, или 2 783 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. По самой высокой начальной цене – за 15 000 рублей – был выставлен на аукцион участок в д. СтараяРудица. На лот было одно заявление, однако участник аукциона не прошел регистрацию. Одна заявка была подана и на участок в д. Телешевичи, но участник аукциона также не пришел на аукцион.
Демидовичский сельсовет (административный центр – аг. Дворище) выставлял на аукцион 3 участка. Торги прошли по 2 из них. На участок 12,6 сотки со всеми коммуникациями в д. Буда было подано максимальное количество заявок – 14. Лот был оценен в 5 545 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 33 916 рублей, или 12 896 долларов США. Дешевый участок 10 соток с электричеством и газом в д. Шумщина пожелали купить 9 человек. При начальной цене 2 472 рубля лот продан с молотка за 18 294 рубля, или 6 956 долларов США.
Дзержинский сельсовет (административный центр – г. Дзержинск) предложил участникам аукциона 3 участка. Торгов не было ни по одному лоту. Одно заявление было подано только на участок в д. Цветково.
Путчинский сельсовет (административный центр – аг. Путчино) выставлял на аукцион 6 участков. Торги прошли по 2 из них. По самой низкой начальной цене не только в населенных пунктах данного сельсовета, но и в других на аукционе был предложен участок в д. Антоновщина. Лот был оценен в 1500 рублей. На него была подана одна заявка. Надел реализован единственному заявителю за 1 575 рублей, или 599 долларов США.
Станьковский сельсовет (административный центр – д. Станьково) предложил участникам аукциона 5 участков. Торги прошло по 2 из них.
Более подробную информацию о лотах и результат аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадьучаст-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка,руб.
Цена продажи участка, $
1
Боровской с/с, д. Вишневка
14,7
-
электричество
5 000
-
-
2
Боровской с/с, д. Кулики
15,0
-
электричество
10 000
-
-
3
Боровской с/с, д. Павлюти
14,8
1
электричество
4 500
4 725
1 796
4
Боровской с/с, д. Петрашевичи
15,0
1
электричество
5 500
5 775
2 196
5
Боровской с/с, д. Пеняка
10,5
2
электричество
5 000
7 321
2 783
6
Боровской с/с, д. Старая Рудица
10,0
-
электричество, газ
15 000
-
-
7
Боровской с/с, д. Телешевичи
12,0
-
электричество
5 500
-
-
8
Демидовичский с/с, д. Батурово
13,7
-
электричество, газ
4 426
-
-
9
Демидовичский с/с, д. Буда
12,6
14
электричество, газ, водопровод
5 545
33 916
12 896
10
Демидовичский с/с, д. Шумщина
10,0
9
электричество, газ
2 472
18 294
6 956
11
Дзержинский с/с, д. Бобровка
14,9
-
электричество
6 700
-
-
12
Дзержинский с/с, д. Цветково
11,4
1
электричество, газ
12 000
12 600
4 791
13
Дзержинский с/с, д. Юпитер
11,3
-
электричество
10 000
-
-
14
Путчинский с/с, д. Антоновщина
8,8
1
электричество, водопровод
1 500
1 575
599
15
Путчинский с/с, аг. Волма
17,7
-
электричество, газ, водопровод
7 214
-
-
16
Путчинский с/с, д. Падеричи
17,4
-
электричество, водопровод
3 000
-
-
17
Путчинский с/с, д. Путчино
13,3
2
электричество
2 350
11 878
4 516
18
Путчинский с/с, д. Путчино
13,4
2
электричество
2 400
14 678
5 581
19
Путчинский с/с, д. Химороды
10,8
-
электричество, водопровод
2 500
-
-
20
Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31
13,5
2
электричество, газ, водопровод
4 500
9 646
3 668
21
Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А
13,5
1
электричество, газ, водопровод
4 500
4 725
1 796
22
Станьковский с/с, д. Глуховщина, ул. Центральная, 33