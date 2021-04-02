$600 за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Дзержинском районе

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе Минской области. Участникам было предложено 24 лота. Торги прошли по 7 из них. На 9 участков было подано по одному заявлению, на 8 – заявок не поступило.

Семь участков предложил на аукцион Боровской сельсовет (административный центр – аг. Боровое). Торги прошли только по одному из них в д. Пеняка. На участок 10,5 сотки с электричеством было подано 2 заявки. При начальной цене 5 000 рублей лот продан с молотка за 7 321 рубль, или 2 783 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. По самой высокой начальной цене – за 15 000 рублей – был выставлен на аукцион участок в д. Старая Рудица. На лот было одно заявление, однако участник аукциона не прошел регистрацию. Одна заявка была подана и на участок в д. Телешевичи, но участник аукциона также не пришел на аукцион.

Демидовичский сельсовет (административный центр – аг. Дворище) выставлял на аукцион 3 участка. Торги прошли по 2 из них. На участок 12,6 сотки со всеми коммуникациями в д. Буда было подано максимальное количество заявок – 14. Лот был оценен в 5 545 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 33 916 рублей, или 12 896 долларов США. Дешевый участок 10 соток с электричеством и газом в д. Шумщина пожелали купить 9 человек. При начальной цене 2 472 рубля лот продан с молотка за 18 294 рубля, или 6 956 долларов США.

Дзержинский сельсовет (административный центр – г. Дзержинск) предложил участникам аукциона 3 участка. Торгов не было ни по одному лоту. Одно заявление было подано только на участок в д. Цветково.

Путчинский сельсовет (административный центр – аг. Путчино) выставлял на аукцион 6 участков. Торги прошли по 2 из них. По самой низкой начальной цене не только в населенных пунктах данного сельсовета, но и в других на аукционе был предложен участок в д. Антоновщина. Лот был оценен в 1500 рублей. На него была подана одна заявка. Надел реализован единственному заявителю за 1 575 рублей, или 599 долларов США.

Станьковский сельсовет (административный центр – д. Станьково) предложил участникам аукциона 5 участков. Торги прошло по 2 из них.

Более подробную информацию о лотах и результат аукциона смотрите в нашей таблице.