В парламенте рассмотрели четыре законопроекта: об экстремизме, нацизме, акциях протеста и личных данных

Источник материала: Tut.by

В Минске стартовала весенняя сессия белорусского парламента. Депутаты не стали долго раскачиваться, уже сегодня в первом чтении были приняты сразу несколько законопроектов. Председатель парламента Владимир Андрейченко сообщил депутатам, что наше законодательство «слишком либерально», поэтому перед парламентариями стоит задача этот пробел устранить, сообщает пресс-служба Палаты представителей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обращаясь к депутатам, председатель парламента Владимир Андрейченко заявил, что в целом законодательная повестка пятой сессии отражает основные приоритеты, обозначенные на всенародном форуме, — укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики в условиях мировой неопределенности, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала.

— Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран, наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел — прямая обязанность депутатов, — отметил он.

В первый рабочий день весенней сессии депутаты одобрили сразу несколько законопроектов.

Законопроект о недопущении реабилитации нацизма. В проекте законодательно закрепляются определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма.

В проекте законодательно закрепляются определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма. Поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму. Единственный вариант «антиэкстремистских поправок», о которых известно общественности и СМИ, — это вариант , предложенный Генпрокуратурой. Вкратце напомним, что предлагает ведомство: списки, попав в которые человек лишается права заниматься педагогической, издательской деятельностью, а его финансы будут на особом контроле. Также будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти, а также «уголовка» за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Единственный вариант «антиэкстремистских поправок», о которых известно общественности и СМИ, — это , предложенный Генпрокуратурой. Вкратце напомним, что предлагает ведомство: списки, попав в которые человек лишается права заниматься педагогической, издательской деятельностью, а его финансы будут на особом контроле. Также будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти, а также «уголовка» за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси. Согласно законопроекту, все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. Кроме того, вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия — в СМИ, интернете и соцсетях о дате, месте и времени его проведения; «запрещается освещение в средствах массовой информации, сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды».

Также сегодня парламент рассмотрел во втором чтении законопроект о защите персональных данных, который начали рассматривать еще полтора года назад.

Отметим, что «в связи с эпидемситуацией» в парламент были приглашены только государственные СМИ. Независимые СМИ и агентства, в том числе международные и российские, на открытие весенней сессии попасть не смогли.