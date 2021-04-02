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Убыток снизился, но платежеспособность «Красносельскстройматериалов» все еще зависит от господдержки

02.04.2021 15:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из крупнейших производителей цемента «Красносельскстройматериалы» нарастил выручку за 2020 год с 256,8 млн до 290,7 млн рублей. При этом чистый убыток этой компании, которая на 95% принадлежит государству, составил 10 млн рублей. Об этом свидетельствует отчетность предприятия.


Фото: cementby.com

В прошлые годы предприятие также работало убыточно, причем сумма потерь была выше: чистый убыток в 2019 году 27,075 млн рублей против 123,174 млн в 2018 году.

Вместе с тем долгосрочные обязательства «Красносельскстройматериалов» по итогам 2020 года составляют 813,4 млн рублей, из них кредиты и займы — 174 млн рублей.

Краткосрочные обязательства превышают краткосрочные активы почти на 100 млн рублей.

В связи с этим аудиторы указали, что «способность ОАО „Красносельскстройматериалы“ исполнять свои обязательства в срок, восстановление платежеспособности будет зависеть от государственной поддержки, а также от реализации Программы мер по повышению эффективности производства и рентабельности продаж продукции».

Господдержка уже была оказана предприятию в 2019 году. Банки предоставили отсрочку и рассрочку по погашению кредитов до 2029 года, а правительство согласилось возмещать из бюджета проценты по ним. Минэнерго позволило рассчитываться по долгам за природный газ в течение нескольких лет. Кроме того, «Красносельскстройматериалы» освобождены от уплаты земельного налога и налога на недвижимость до 2037 года.

Власти Беларуси модернизировали цементные заводы для повышения их конкурентоспособности. На эти цели были привлечены китайские кредиты. Однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у заводов не получилось. Вместе с тем предприятия оказались сильно закредитованными. Общая сумма долга цементников составляет около 1 млрд долларов.

В качестве одного из путей решения проблемы рассматривался приход стратегического инвестора на «Красносельскстройматериалы». В 2018 году власти хотели бы выручить за завод около 200 млн долларов. Но инвестор в лице ирландской корпорации CRH на такую сумму не соглашался. По итогам встреч CRH скорректировала предложения. В переговорах участвовал Европейский банк реконструкции и развития, который мог предоставить финансирование для данного проекта. Но по итогу Александр Лукашенко заявил, что готов продать цементный завод лишь задорого или «в крайнем случае».

Ранее правительство Беларуси согласовало переход акций ОАО «Красносельскстройматериалы» в хозяйственное ведение госпредприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания». БЦК объединяет «Кричевцементношифер», имеющий в своем составе 6 филиалов, и Белорусский цементный завод в Костюковичах (7 филиалов). «Красносельскстройматериалы» имеют 7 филиалов.

 
 
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Один из крупнейшим производителей цемента «Красносельскстройматериалы» нарастил выручку за 2020 год с 256,8 млн до 290,7 млн рублей.
 
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