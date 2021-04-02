Убыток снизился, но платежеспособность «Красносельскстройматериалов» все еще зависит от господдержки

Источник материала: Tut.by

Один из крупнейших производителей цемента «Красносельскстройматериалы» нарастил выручку за 2020 год с 256,8 млн до 290,7 млн рублей. При этом чистый убыток этой компании, которая на 95% принадлежит государству, составил 10 млн рублей. Об этом свидетельствует отчетность предприятия.



Фото: cementby.com

В прошлые годы предприятие также работало убыточно, причем сумма потерь была выше: чистый убыток в 2019 году 27,075 млн рублей против 123,174 млн в 2018 году.

Вместе с тем долгосрочные обязательства «Красносельскстройматериалов» по итогам 2020 года составляют 813,4 млн рублей, из них кредиты и займы — 174 млн рублей.

Краткосрочные обязательства превышают краткосрочные активы почти на 100 млн рублей.

В связи с этим аудиторы указали, что «способность ОАО „Красносельскстройматериалы“ исполнять свои обязательства в срок, восстановление платежеспособности будет зависеть от государственной поддержки, а также от реализации Программы мер по повышению эффективности производства и рентабельности продаж продукции».

Господдержка уже была оказана предприятию в 2019 году. Банки предоставили отсрочку и рассрочку по погашению кредитов до 2029 года, а правительство согласилось возмещать из бюджета проценты по ним. Минэнерго позволило рассчитываться по долгам за природный газ в течение нескольких лет. Кроме того, «Красносельскстройматериалы» освобождены от уплаты земельного налога и налога на недвижимость до 2037 года.

Власти Беларуси модернизировали цементные заводы для повышения их конкурентоспособности. На эти цели были привлечены китайские кредиты. Однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у заводов не получилось. Вместе с тем предприятия оказались сильно закредитованными. Общая сумма долга цементников составляет около 1 млрд долларов.

В качестве одного из путей решения проблемы рассматривался приход стратегического инвестора на «Красносельскстройматериалы». В 2018 году власти хотели бы выручить за завод около 200 млн долларов. Но инвестор в лице ирландской корпорации CRH на такую сумму не соглашался. По итогам встреч CRH скорректировала предложения. В переговорах участвовал Европейский банк реконструкции и развития, который мог предоставить финансирование для данного проекта. Но по итогу Александр Лукашенко заявил , что готов продать цементный завод лишь задорого или «в крайнем случае».

Ранее правительство Беларуси согласовало переход акций ОАО «Красносельскстройматериалы» в хозяйственное ведение госпредприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания». БЦК объединяет «Кричевцементношифер», имеющий в своем составе 6 филиалов, и Белорусский цементный завод в Костюковичах (7 филиалов). «Красносельскстройматериалы» имеют 7 филиалов.