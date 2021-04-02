Силовые аппетиты. Сколько Беларусь расходует на армию и силовиков и как это соотносятся с тратами соседей

Источник материала: Tut.by

Как известно, страна, которая не кормит свою армию, будет кормить чужую. Но это вовсе не значит, что за ее рационом не нужно следить. Перекармливать силовиков, как показывается история, тоже вредно. Эксперты «Кошта урада» посчитали, сколько средств бюджета Беларусь расходует на армию и поддержание безопасности внутри страны, и как эти суммы соотносятся с аналогичными у соседей?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Древнему медику Гиппократу приписывают слова: мы есть то, что мы едим. Он придерживался мнения, что болезни человека — это результат нарушения питания. Продолжая гастрономическую аналогию, можно сказать, что государственный бюджет есть сумма аппетитов различных отраслей экономики и сфер общества. Нарушение режима здорового «бюджетного» питания приводит к снижению эффективности. Хроническое «недоедание» может приводить целые отрасли к упадку.

С другой стороны, «злоупотребление» снижает стимулирующую функцию, препятствуя здоровому росту. В результате, в одном случае мы имеем сферы с непомерными аппетитами, вроде отраслей с крупными государственными предприятиями, в которые, словно в бездну, можно сбрасывать миллиарды бюджетных средств на их выживание. А в другом — сферы, посаженные на жесткую бюджетную диету, вроде природоохранной деятельности и теоретической науки. Следуя идее Гиппократа, эффективность тесно связана с режимом их бюджетного «питания».

Довольно часто, особенно в острые переходные моменты истории, пристальное внимание обращают на аппетиты силового блока. Вопреки расхожему мнению, расходы бюджета на оборону и обеспечение безопасности чаще не являются наиболее крупными направлениями использования госсредств. В Беларуси расходы на армию в 2021 году составляют 3,4% расходов консолидированного бюджета, а расходы на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности - 6,7%. Первенство принадлежит расходам на социальную сферу (итого 44,7%), в основном это расходы на образование (17,3%) и здравоохранение (16,3%). Тем не менее, прямого сравнения расходов здесь недостаточно, поскольку сферы сложно однозначно сопоставить друг другу. Например, они характеризуются разной занятостью и степенью открытости данных о расходах, в том числе о различного рода пенсиях и льготах. Эти обстоятельства очевидным образом объясняют значительные расхождения в международных и национальных оценках и сравнениях расходов на силовые структуры по странам мира. Тем не менее, ряд международных организаций и авторитетных исследовательских центров регулярно оценивает такие показатели. Основой им служат по большей части открытые источники, реже - экспертные оценки.

В мировом масштабе полтора десятка стран расходуют более восьмидесяти процентов совокупного военного бюджета всего мира. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2019 году лидером по расходам на армию были США (732 млрд долларов или 38% мировых расходов), Китай (262 млрд и 14%) и Индия (71,1 млрд и 3,7%). Россия с 65,1 млрд долларов расходов и 3,4% долей расположилась на 4-ом месте. На этом фоне аналогичные расходы Республики Беларусь выглядят куда скромнее — 0,78 млрд долларов, что ставит нас на 74 место между Танзанией и Суданом. Рядом в рейтинге расположились прибалтийские соседи — Литва на 70-м месте (1,08 млрд долларов), Латвия - на 76-м (0,71 млрд). Польша расположилась на 20-м месте рейтинга, Украина на 35-м. Здесь военные расходы составили соответственно 11,9 и 5,2 млрд долларов. Перечень из 150 рассмотренных стран и территорий замыкают Панама и Исландия.

Относительно размера валового внутреннего продукта (рассчитанного в долларах в текущих ценах) наиболее весомые военные расходы в Омане — 8,8%. Россия заняла 11 место с 3,9%. Украина на 16-м месте (3,4%). Три прибалтийские республики расположились на 39, 42 и 44-ом местах — Эстония (2,1%), Латвия (2%), Литва (2%) соответственно. Следом, на 45-м месте, находится Польша с аналогичными 2% ВВП военных расходов. Беларусь расположилась на 91-ом месте с 1,2%, между Северной Македоний и Испанией.

С учетом численности населения по уровню военных расходов лидером является Израиль. В 2019 году в пересчете на доллары в текущих ценах этот показатель составил здесь 2402 доллара. Соединенные Штаты расположились на втором месте — 2224 доллара США. Россия заняла 25-ое место (446 долларов). Прибалтийские соседи Беларуси заняли 30-е и 32-е места: Литва 393 долларов, Латвия 372 долларо. Польша заняла 39 место с уровнем военных расходов в 314 долларов на одного жителя. Аналогичный показатель в Украине сложился в размере 119 долларов (67 место). В данном рейтинге Республика Беларусь оказалась на 77-ом месте с 82,5 долларов военных расходов на жителя страны в 2019 году.

Статистика расходов на обеспечение безопасности внутри стран представляет собой более сложную проблему, чем оценка расходов на армию. Это, так сказать, задача со звездочкой. Большое число различных ведомств, прямо или косвенно отвечающих за вопросы национальной безопасности, и закрытая информация по их численности затрудняют сопоставления на международном уровне. Любопытно, что мировой лидером по числу полицейских на душу населения считается … Ватикан. В процентном соотношении к численности населения местная жандармерия составляет 15,8% или 130 из 825 проживающих там человек (2019 год), что делает город-государство формально самой милитаризированной страной в мире.

Согласно данным ООН на 100 тыс. жителей в мире в среднем приходится 300−340 полицейских. Аналогичный показатель для Беларуси может варьироваться в значительных пределах из-за отсутствия достоверных данных о численности силовых структур. По разным оценкам численность состава МВД и внутренних войск оценивается от 50 до 69 тыс. человек. Следовательно, на 100 тыс. граждан Беларуси приходится от 531 до 733 правоохранителей. В России аналогичный показатель составит по разным оценкам около 543, в Украине — 397.

Для сравнения в ЕС, по данным Евростата , один полицейский приходится на 294 граждан, что равняется 340 полицейских на 100 тыс. жителей. Между странами ЕС по этому показателю существуют большие различия. Меньше всего полицейских на 100 тыс. жителей в Финляндии (137,8), Дании (188,5) и Швеции (199,6). В десяти государствах-членах ЕС это число превысило 400. Европейская статистика также сообщает, что в ЕС каждый шестой полицейский — женщина. Самый высокий процент женщин-полицейских в Литве (38,6%), за которой следуют Латвия (36,6%), Эстония (35,2%), Нидерланды (32,5%) и Швеция (32,3%).

Расходы бюджета на полицию и иные силовые ведомства существенно разнятся от страны к стране. Дело обстоит не только в финансовых возможностях государств, но и в структуре ведомств, отвечающих за функции безопасности, и их численности. Самые большие расходы на полицию несут Соединенные Штаты — около 200 млрд долларов в год. Это составляет 192 тыс. долларов на сотрудника полиции, включая работающих неполный рабочий день. Суммарные расходы на полицию 28 стран ЕС в 2018-ом году составили в пересчете на доллар 172,3 млрд. Самые внушительные бюджеты выделяют полицейским власти Германии (29,3 млрд долларов), Великобритании (28,4 млрд), Франции (25,9 млрд) и Италии (22,6 млрд). Наиболее скромным «аппетитом» может похвастаться полиция Исландии. Здесь расходы бюджета на полицию составляют в эквиваленте всего 200 млн долларов. В Беларуси из средств республиканского бюджета на нужды МВД в 2021 году планируется выделить средства эквивалентные сумме порядка 402 млн долларов.

Иная картина сложится, если рассматривать данные показатели относительно численности полицейских формирований. В этом случае лидером по затратам на содержание полиции станет Исландия. Здесь, даже с учетом самого скромного полицейского бюджета среди стран ЕС, этот показатель составил 310 тыс. долларов на одного стража порядка. Их здесь, к слову, насчитывается всего около семисот человек при населении в 343 тысячи граждан. Не менее внушительные суммы расходов в расчете на одного полицейского в Норвегии (252 тыс. долларов), Великобритании (192,8 тыс.). Меньше всего в ЕС этот показатель в Болгарии — 27,9 тыс. долларов на одного полицейского. Среди соседей Беларуси наиболее высокие затраты на стража порядка в Польше — 64,2 тыс. долларов. В Латвии и Литве заметно ниже — 51,8 и 32,0 тыс. долларов соответственно. С учетом актуального курса валют аналогичные затраты в Беларуси составляют от 5,8 до 8 тыс. долларов в зависимости от оценки числа лиц органов правопорядка. В России данный показатель составляет порядка 18,2 тыс. долларов, в Украине 9,4 тыс. долларов.

Какими внушительными не казались бы расходы на поддержание правопорядка, их соотношение с размерами экономик находится в довольно узком коридоре. По рассматриваемым странам отношение расходов бюджета на полицию к объему валового внутреннего продукта находится в диапазоне 0,5 до 1,4 процента. Например, в Беларуси этот показатель составляет порядка 0,7 процента, а среди стран соседей — в России 1%, в Украине 0,9%, в Латвии 1,3%, Литве 0,5%, Польше 1,1%.

Основную долю расходов на армию, а также судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности в Беларуси несет республиканский бюджет. Эта часть расходов бюджета характеризуется завидным постоянством — порядка 6% расходов на оборону и около 10% на обеспечение безопасности, суды. В течение года, по мере уточнения параметров бюджета, расходы на оборону и безопасность всегда пересматривают. Примечательно, что расходы на армию всегда меняются в сторону увеличения, в то время как органы внутренних дел, прокуратура или суды могут недосчитаться части средств на свои расходы. Мобилизационные расходы в течение года чаще немного снижаются, а расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, напротив, могут в разы быть увеличены в течение года.

В целом, на первый взгляд, напрашивается вывод о существенном отставании объемов финансирования сферы внешней и внутренней безопасности в Беларуси по сравнению не только с более богатыми странами, но и с соседями. Однако, этот вывод ошибочен по двум причинам. Первая из которых состоит в том, что штат силовых структур Беларуси в относительных величинах значительно превосходит аналогичный показатель большинства рассматриваемых стран. Достаточно привести эти показатели к средним, и при тех же объемах бюджетных расходов затраты в расчете на одного сотрудника силовых структур станут сопоставимыми. Во-вторых, отношение затрат на силовой блок к ВВП в Беларуси находится в тех же пределах значений, что и у большинства стран региона, что закономерно отражает возможности государственного бюджета. Следовательно, дело не столько в объемах расходования бюджетных средств, сколько все-таки в более рациональном их расходовании — финансовой диете, как писал в своей книге Кирилл Рудый.