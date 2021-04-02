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Оверчук: Беларусь для России главный торговый партнер в СНГ

02.04.2021 17:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. Сегодня работа Союзного государства нацелена не просто на фактическое увеличение товарооборота и рост экономик, а на раскрытие резервов и возможных точек роста, заявил на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности" вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, Союзное государство является уникальным, потому что прежде всего это интеграционная модель, которая позволяет нам вырабатывать интеграционные решения, которые потом могут распространяться и в других интеграционных объединениях, где наши страны сегодня вместе присутствуют.

"Россия – главный торговый партнер Беларуси: почти половина всего товарооборота приходится на нашу страну, примерно 48,3%. Для нас республика – главный торговый партнер на пространстве СНГ и четвертый в мире", - напомнил российский вице-премьер.

Алексей Оверчук отметил, что Россия на протяжении многих лет занимает первое место по накопленным в белорусскую экономику инвестициям.

"В 2020 году они превысили 4 млрд долларов, в то время как белорусские в России составили также серьезную сумму – 720 млн долларов", - уточнил он.

© CC0 / Pexels
Назван топовый продукт, который россияне любят покупать в Беларуси

После чего добавил, что отдельную и важную роль играют в двусторонних отношениях Форумы регионов двух стран. По итогам седьмого по счету подобного мероприятия были подписаны контракты на общую сумму в 700 миллионов долларов.

"И мы также ожидаем, что запланированный на 30 июня – 1 июля восьмой форум будет настолько же успешным", - выразил надежду представитель правительства России.

По его мнению, знаковым для двустороннего взаимодействия стало подписание межправительственного соглашения о перевалке и перевозке белорусских нефтепродуктов через морские порты России. Белорусским предприятиям обеспечен выход к морю на условиях не хуже, чем в странах Прибалтики.

Алексей Оверчук особо отметил, что дальнейшее сотрудничество в этом направлении позволит обеспечить транзит через российские порты и другой белорусской продукции на мировые рынки, в том числе калийных удобрений.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошедшем году российские инвестиции в белорусскую экономику превысили 4 миллиарда долларов, а белорусские в РФ – 700 миллионов долларов.
 
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