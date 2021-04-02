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КГБ пополнил список лиц, «причастных к терроризму». Там теперь Мотолько и еще больше десятка фамилий

02.04.2021 17:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет государственной безопасности обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Список пополнился семнадцатью новыми фамилиями.

В списке теперь блогер Антон Мотолько, бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар, бывший следователь СК один из создателей BYPOL Андрей Остапович.

(Дополняется)

 
 
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Комитет государственной безопасности обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Список пополнился...
 
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