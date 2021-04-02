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КГБ пополнил список лиц, «причастных к терроризму». Там теперь Мотолько и еще больше десятка фамилий
02.04.2021 17:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет государственной безопасности обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Список пополнился семнадцатью новыми фамилиями.
В списке теперь блогер Антон Мотолько, бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар, бывший следователь СК один из создателей BYPOL Андрей Остапович.
(Дополняется)
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КГБ пополнил список лиц, «причастных к терроризму». Там теперь Мотолько и еще больше десятка фамилий
Комитет государственной безопасности обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Список пополнился...
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