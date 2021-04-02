|
Лукашенко и Путин полчаса говорили по телефону - обсудили «договоренности, которые имели место ранее»
02.04.2021 20:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели получасовой телефонный разговор.
Лукашенко и Путин обсудили:
Напомним, сегодня утром стороны обменялись поздравительными телеграммами по случаю Дня единения народов Беларуси и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко и Путин полчаса говорили по телефону - обсудили «договоренности, которые имели место ранее»
Напомним, сегодня утром стороны обменялись поздравительными телеграммами по случаю Дня единения народов Беларуси и России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)