Лукашенко и Путин полчаса говорили по телефону - обсудили «договоренности, которые имели место ранее»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели получасовой телефонный разговор. Сообщается , что они «коснулись всех основных и актуальных тем, обсудили и реализацию договоренностей, которые имели место ранее».



Фото: kremlin.ru

Лукашенко и Путин обсудили:

эпидемиологическую ситуацию, вакцинацию населения и производство вакцин;

внутриполитическую обстановку в двух странах: «Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)»;

союзные мероприятия, в том числе проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России (он пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству стран);

возобновление полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного: Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения;

а также — вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности.

Напомним, сегодня утром стороны обменялись поздравительными телеграммами по случаю Дня единения народов Беларуси и России.