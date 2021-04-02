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Лукашенко и Путин полчаса говорили по телефону - обсудили «договоренности, которые имели место ранее»

02.04.2021 20:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели получасовой телефонный разговор. Сообщается, что они «коснулись всех основных и актуальных тем, обсудили и реализацию договоренностей, которые имели место ранее».


Фото: kremlin.ru

Лукашенко и Путин обсудили:

  • эпидемиологическую ситуацию, вакцинацию населения и производство вакцин;
  • внутриполитическую обстановку в двух странах: «Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)»;
  • союзные мероприятия, в том числе проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России (он пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству стран);
  • возобновление полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного: Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения;
  • а также — вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности.

Напомним, сегодня утром стороны обменялись поздравительными телеграммами по случаю Дня единения народов Беларуси и России.

 
 
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Напомним, сегодня утром стороны обменялись поздравительными телеграммами по случаю Дня единения народов Беларуси и России.
 
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