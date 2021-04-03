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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 марта — 4 апреля 2021 года)
03.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Загородная недвижимость
Обычно в феврале активность на рынке загородной недвижимости начинает возрастать. В последние годы во втором месяце зимы уровень предложения увеличивался в среднем на 3−5%. Но 2021 год стал исключением. Количество выставленных на продажу объектов, конечно, также увеличилось, но только на скромные 0.7%. По сути — лишь восстановилось после соизмеримой январской просадки.
Пополнился рынок, в основном, за счет «старых» домов (до 2010 года постройки) и участков, которых за месяц стало больше на 3% и 2% соответственно. Предложение недостроенных домов, напротив, стало меньше на 2%.
И, кстати, цены на современные дома
Строительство
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А вот кому точно не смешно, так это тем, кто ждет окончания возведения долгостроев. Власти Минска пока ограничиваются "озабоченностью" и разговорами...
Застройщик
Стала известна
«СтройФормула»
УКС «ЗАПАД»
Для усадебной застройки в Минске
В Беларуси приняли новые
Земля
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Деньги
Беларусбанк
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Инвестиции
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Губернатор Брестчины
Дачи и частные дома
На аукцион
В Беларуси
Недалеко от Минска
Коммерческая недвижимость
В Минске растет количество
Айтишник
Инвестор из Китая
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Общежитие Минского завода автоматических линий
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Жилье и инфраструктура
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Дизайн и ремонт
ЖКХ
В Беларуси
Офтоп
Несколько дней белорусы вместе со всей планетой пристально следили за несчастным контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале. Напомним, что 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури 400-метровый корабль перегородил русло и сел на мель. К счастью, вчера судно Ever Given, перевозившее 18 тысяч контейнеров, смогло выбраться из плена. В память об этом неординарном событии сотрудник бостонский библиотеки Гаррет Дэш Нельсон создал сайт evergiven-everywhere.glitch.me, где любой желающий может «застрять» контейнеровоз в любой точке мира. Realt.by тоже немного поиграл с этим ресурсом и
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 марта — 4 апреля 2021 года)
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