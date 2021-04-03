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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 марта — 4 апреля 2021 года)

03.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.1% и составил 1238 $/м2. Текущее значение индекса на 16% ниже, чем в аналогичный период 2020 года. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.5% - до 1312 $/м2. Таким образом, средний уровень цен на первичном рынке на 74 $/м2 выше, чем на вторичном.

Загородная недвижимость

Обычно в феврале активность на рынке загородной недвижимости начинает возрастать. В последние годы во втором месяце зимы уровень предложения увеличивался в среднем на 3−5%. Но 2021 год стал исключением. Количество выставленных на продажу объектов, конечно, также увеличилось, но только на скромные 0.7%. По сути — лишь восстановилось после соизмеримой январской просадки.

Пополнился рынок, в основном, за счет «старых» домов (до 2010 года постройки) и участков, которых за месяц стало больше на 3% и 2% соответственно. Предложение недостроенных домов, напротив, стало меньше на 2%.

И, кстати, цены на современные дома растут.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 марта — 4 апреля 2021 года)

Строительство

В 2020 году только 26,8 тыс. из 634,6 тыс. нуждающихся семей получили жилье. Хотя, к примеру, мэр Минска Владимир Кухарев рапортует о том, что вот-вот возьмутся основательно за всех очередников: с многодетными уже почти разобрались. Однако и многодетные далеко не все с жильем (во всяком случае, ждут долго: у некоторых дети успевают вырасти). А про остальных и говорить нечего: вот глава Минска заявил о том, что для работников МТЗ выделили 40 квартир. Для многотысячного коллектива предприятия это даже смешно...

А вот кому точно не смешно, так это тем, кто ждет окончания возведения долгостроев. Власти Минска пока ограничиваются "озабоченностью" и разговорами... Почитайте, что по поводу долгостроев говорили за последние полгода. 

Застройщик рассказал о динамике строительства ЖК «Мегаполис» в марте.

Стала известна стоимость квартир в новом доме для нуждающихся в Соколе.

«СтройФормула» выставила на продажу квартиры в ЖК «Матвеевский».

УКС «ЗАПАД» показал, как будет выглядеть новый комплекс для очередников “на Розочке”.

Для усадебной застройки в Минске выделят несколько площадок. В то же время 6 столичных кварталов частной застройки пойдут под снос.

В Беларуси приняли новые стройнормы для радиационных объектов (которые, однако, не распространяются на БелАЭС) и новые нормы планировки и застройки населенных пунктов в Беларуси.

Земля

Посмотрите, какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате. А вот тут результаты аукциона по продаже земельных наделов в Дзержинском районе.

Только президент должен решать, кому и где выделить землю, заявил Александр Лукашенко, говоря о перераспределении полномочий главы государства.

Деньги

Беларусбанк снизил ставку по кредиту «Ипотека Экспресс». Взять кредит на недвижимость стало проще.

Туризм и отдых

Очередная наша локация в поисках усадеб для свадьбы — Royal Нall. Объект построен в 25 километрах от Минска и в 3 километрах от комплекса «Силичи». У агроусадьбы огромная территория, уходящая на лесные холмы, собственный пруд. Блогер и организатор свадеб Алина Балаш уверенно включает объект в топ-5 идеальных площадок. Вы можете почитать об усадьбе, а также посмотреть видео-обзор.

Инвестиции

БелАЭС продлили период освобождения от ряда налогов до конца 2041 года

Застройщику «СИ-трейдинг» присвоен кредитный рейтинг уровня BB+. Узнали, что это значит и зачем это инвесторам.

Законодательство

Минчанка разделила лицевые счета на квартиру и сильно пожалела: «Была коммуналка 30 рублей, стала — 210». Объясняем, почему так получилось.

Регионы

Чеки «Имущество» можно обменять на акции пяти витебских ОАО. Вот список.

На месте съемок нетленного фильма «Белые Росы» завершают возведение ЖК. Как и в фильме, первые квартиры достались «переселенцам».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 марта — 4 апреля 2021 года)

Губернатор Брестчины высказался о запуске аккумуляторного завода.

Дачи и частные дома

На аукцион выставили интересный объект в 80 километрах от Минска: $ 4,4 тысячи за дом на самом берегу реки.

В Беларуси хотят сократить сроки на строительство частных домов.

10 жутких ошибок в планировках современных частных домов.

Недалеко от Минска продается коттедж по $580 за «квадрат».

Коммерческая недвижимость

В Минске растет количество недобросовестных арендаторов. Сейчас в списке 715 должников.

Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров.

Инвестор из Китая приобрел две школы в Чашникском районе.

В Бресте сдают участки под фудтраки: от 63 рублей за право аренды площадки.

Реализован самый дорогой лот за историю торгов на «БУТБ-имущество». Им стал тепличный комплекс от «Нафтана».

В Минске восстановят аварийное здание 1958 года. Горожан приглашают обсудить проект реконструкции.

Общежитие Минского завода автоматических линий продали с аукциона.

В Минской области за 29 рублей продается старинная усадьба Еленских, построенная в конце XVIII века, а в Витебской - можно купить усадьбу родственников композитора Римского-Корсакова.

Риэлтерский бизнес

«Агентства должны платить процент с каждой сделки в специальный страховой фонд». Мнение учредителя АН о том, как сделать услуги риэлтеров востребованными, читайте тут.

Жилье и инфраструктура

Работники «Минскметростроя» жалуются на задержку зарплаты.

В ФОК «Серебрянка» была эвакуация, госпитализирован один человек. Узнали, что там произошло.

До конца 2022 года все востребованные парковки внутри второго кольца в Минске станут платными.

Дизайн и ремонт

Посмотрите, какой ремонт минчанка сделала в столичной «трешке» всего за 1,5 месяца и $ 250 с «квадрата».

ЖКХ

В Беларуси подняли цены на сжиженный газ для населения.

Офтоп

Несколько дней белорусы вместе со всей планетой пристально следили за несчастным контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале. Напомним, что 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури 400-метровый корабль перегородил русло и сел на мель. К счастью, вчера судно Ever Given, перевозившее 18 тысяч контейнеров, смогло выбраться из плена. В память об этом неординарном событии сотрудник бостонский библиотеки Гаррет Дэш Нельсон создал сайт evergiven-everywhere.glitch.me, где любой желающий может «застрять» контейнеровоз в любой точке мира. Realt.by тоже немного поиграл с этим ресурсом и представил, что было бы, если бы Ever Given заплыл в наши края.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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