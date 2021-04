Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 марта — 4 апреля 2021 года)

Источник материала: realt.by

Губернатор Брестчины высказался о запуске аккумуляторного завода.

Дачи и частные дома

На аукцион выставили интересный объект в 80 километрах от Минска: $ 4,4 тысячи за дом на самом берегу реки.

В Беларуси хотят сократить сроки на строительство частных домов.

10 жутких ошибок в планировках современных частных домов.

Недалеко от Минска продается коттедж по $580 за «квадрат».

Коммерческая недвижимость

В Минске растет количество недобросовестных арендаторов . Сейчас в списке 715 должников.

Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров.

Инвестор из Китая приобрел две школы в Чашникском районе.

В Бресте сдают участки под фудтраки : от 63 рублей за право аренды площадки.

Реализован самый дорогой лот за историю торгов на «БУТБ-имущество». Им стал тепличный комплекс от «Нафтана» .

В Минске восстановят аварийное здание 1958 года. Горожан приглашают обсудить проект реконструкции.

Общежитие Минского завода автоматических линий продали с аукциона .

В Минской области за 29 рублей продается старинная усадьба Еленских, построенная в конце XVIII века, а в Витебской - можно купить усадьбу родственников композитора Римского-Корсакова.

Риэлтерский бизнес

«Агентства должны платить процент с каждой сделки в специальный страховой фонд». Мнение учредителя АН о том, как сделать услуги риэлтеров востребованными, читайте тут.

Жилье и инфраструктура

Работники «Минскметростроя» жалуются на задержку зарплаты.

В ФОК «Серебрянка» была эвакуация, госпитализирован один человек. Узнали , что там произошло.

До конца 2022 года все востребованные парковки внутри второго кольца в Минске станут платными .

Дизайн и ремонт

Посмотрите , какой ремонт минчанка сделала в столичной «трешке» всего за 1,5 месяца и $ 250 с «квадрата».

ЖКХ

В Беларуси подняли цены на сжиженный газ для населения.

Офтоп

Несколько дней белорусы вместе со всей планетой пристально следили за несчастным контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале. Напомним, что 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури 400-метровый корабль перегородил русло и сел на мель. К счастью, вчера судно Ever Given, перевозившее 18 тысяч контейнеров, смогло выбраться из плена. В память об этом неординарном событии сотрудник бостонский библиотеки Гаррет Дэш Нельсон создал сайт evergiven-everywhere.glitch.me, где любой желающий может «застрять» контейнеровоз в любой точке мира. Realt.by тоже немного поиграл с этим ресурсом и представил , что было бы, если бы Ever Given заплыл в наши края.

Редакция Realt.by