Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 марта — 4 апреля 2021 года)

Строительство

В 2020 году только 26,8 тыс. из 634,6 тыс. нуждающихся семей получили жилье . Хотя, к примеру, мэр Минска Владимир Кухарев рапортует о том, что вот-вот возьмутся основательно за всех очередников: с многодетными уже почти разобрались. Однако и многодетные далеко не все с жильем (во всяком случае, ждут долго: у некоторых дети успевают вырасти). А про остальных и говорить нечего: вот глава Минска заявил о том, что для работников МТЗ выделили 40 квартир. Для многотысячного коллектива предприятия это даже смешно...

А вот кому точно не смешно, так это тем, кто ждет окончания возведения долгостроев. Власти Минска пока ограничиваются "озабоченностью" и разговорами... Почитайте , что по поводу долгостроев говорили за последние полгода.

Застройщик рассказал о динамике строительства ЖК «Мегаполис» в марте.

Стала известна стоимость квартир в новом доме для нуждающихся в Соколе.

«СтройФормула» выставила на продажу квартиры в ЖК «Матвеевский».

УКС «ЗАПАД» показал , как будет выглядеть новый комплекс для очередников “на Розочке”.

Для усадебной застройки в Минске выделят несколько площадок . В то же время 6 столичных кварталов частной застройки пойдут под снос .

В Беларуси приняли новые стройнормы для радиационных объектов (которые, однако, не распространяются на БелАЭС) и новые нормы планировки и застройки населенных пунктов в Беларуси.

Земля

Посмотрите , какие земельные участки и здания можно приобрести на конфискате. А вот тут результаты аукциона по продаже земельных наделов в Дзержинском районе.

Только президент должен решать, кому и где выделить землю, заявил Александр Лукашенко, говоря о перераспределении полномочий главы государства.

Деньги

Беларусбанк снизил ставку по кредиту «Ипотека Экспресс». Взять кредит на недвижимость стало проще.

Туризм и отдых

Очередная наша локация в поисках усадеб для свадьбы — Royal Нall. Объект построен в 25 километрах от Минска и в 3 километрах от комплекса «Силичи». У агроусадьбы огромная территория, уходящая на лесные холмы, собственный пруд. Блогер и организатор свадеб Алина Балаш уверенно включает объект в топ-5 идеальных площадок. Вы можете почитать об усадьбе, а также посмотреть видео-обзор.

Инвестиции

БелАЭС продлили период освобождения от ряда налогов до конца 2041 года

Застройщику «СИ-трейдинг» присвоен кредитный рейтинг уровня BB+. Узнали , что это значит и зачем это инвесторам.

Законодательство

Минчанка разделила лицевые счета на квартиру и сильно пожалела: «Была коммуналка 30 рублей, стала — 210». Объясняем, почему так получилось .

Регионы

Чеки «Имущество» можно обменять на акции пяти витебских ОАО. Вот список .