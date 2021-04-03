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«Возможность не указывать «Гродно Азот». Завод разместил заявки на грузовые перевозки на 5 млн долларов
04.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Гродно Азот» разместил две заявки (
Первая заявка — на закупку транспортно-экспедиционных услуг в международном смешанном и железнодорожном сообщениях с 1 по 31 мая этого года. Ориентировочная стоимость закупки — 4 980 967 долларов. Окончательная сумма может отличаться как в сторону увеличения, так и снижения. Источник финансирования — собственные средства предприятия.
В этой заявке значатся больше 80 лотов на автомобильные, морские, железнодорожные перевозки. Среди них — экспортные поставки в Китай, Египет, Бразилию, Израиль, Индонезию, Тайвань, Индию, Тунис (через порт в Клайпеде), Турцию, Мексику, ЮАР, Иорданию, Алжир, Таиланд, Перу, Шри-Ланку, Колумбию, Чили.
Импортные поставки планируются из Китая, Японии (в том числе через порт в Клайпеде).
Железной дорогой намерены экспортировать груз в том числе в Казахстан и Узбекистан, если судить по заявке на закупку.
Среди условий для потенциальных исполнителей — возможность не указывать «Гродно Азот» в качестве стороны коносамента.
Вторая заявка — на закупку транспортно-экспедиционных услуг в международном смешанном сообщении на апрель этого года (повторный конкурс). Ориентировочная стоимость заявки — 95 тысяч долларов. Среди требований — также возможность не указывать «Гродно Азот» в качестве стороны коносамента.
Источник финансирования — собственные средства предприятия.
Уточним, что в заявках также фигурирует филиал «Завод Химволокно».
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Напомним, Соединенные Штаты Америки
Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека. В октябре 2015 года санкции были приостановлены, чему способствовало освобождение политзаключенных. В дальнейшем это решение неоднократно продлевалось. 22 октября 2019 года приостановку санкций
Решение распространяется на компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».
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«Возможность не указывать «Гродно Азот». Завод разместил заявки на грузовые перевозки на 5 млн долларов
«Гродно Азот» разместил две заявки на закупку международную транспортно-экспедиционных услуг. Ориентировочная сумма по двум заявкам - почти 5 миллионов 76 тысяч...
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