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Выручка выросла, прибыль сократилась. БКК отчиталась за сложный 2020 год
04.04.2021 09:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ОАО «Белорусская калийная компания» по итогам 2020 года увеличила выручку на 5,2% до 6,624 млрд рублей. Чистая прибыль компании сократилась на 7,2% к уровню 2019 года до 580 тысяч рублей, по данным годовой отчетности,
Прошлый год был сложным из-за пандемии, но рост цен на сельскохозяйственную продукцию подогревал интерес к калийным удобрениям, что вылилось в дискуссию об уровне цен на рынке. Конкуренты БКК посчитали, что белорусская компания, первая заключившая контракты с ключевыми покупателями,
Но ключевой проблемой прошлого и нынешнего года остаются
Краткосрочная дебиторская задолженность перед БКК в прошлом году выросла на 45,7% до 828,9 млн рублей. Появился и долгосрочный долг — 3,2 млн рублей, погашение которых ожидается более чем через год.
Себестоимость реализованной продукции БКК осталась практически на уровне прошлого года — 5,4 млрд рублей. Управленческие расходы снизились на 4,3%, расходы на реализацию выросли на 28,9%.
ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира. По данным Белстата, экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году сократился на 13% к 2019 году до 2,4 млрд долларов.
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ОАО «Белорусская калийная компания» по итогам 2020 года увеличила выручку на 5,2% до 6,624 млрд рублей.
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