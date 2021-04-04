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Выручка выросла, прибыль сократилась. БКК отчиталась за сложный 2020 год

04.04.2021 09:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ОАО «Белорусская калийная компания» по итогам 2020 года увеличила выручку на 5,2% до 6,624 млрд рублей. Чистая прибыль компании сократилась на 7,2% к уровню 2019 года до 580 тысяч рублей, по данным годовой отчетности, опубликованной Единым порталом финансового рынка.


Фото: пресс-служба компании

Прошлый год был сложным из-за пандемии, но рост цен на сельскохозяйственную продукцию подогревал интерес к калийным удобрениям, что вылилось в дискуссию об уровне цен на рынке. Конкуренты БКК посчитали, что белорусская компания, первая заключившая контракты с ключевыми покупателями, Индией и Китаем продешевила.

Но ключевой проблемой прошлого и нынешнего года остаются сложные переговоры «Беларуськалия» и одного из его основных партнеров, норвежской компании Yara. На кону подписание нового долгосрочного контракта, при этом Yara настаивает на том, чтобы на предприятии соблюдались права работников, техника безопасности, уволенные за стачку.

Краткосрочная дебиторская задолженность перед БКК в прошлом году выросла на 45,7% до 828,9 млн рублей. Появился и долгосрочный долг — 3,2 млн рублей, погашение которых ожидается более чем через год.

Себестоимость реализованной продукции БКК осталась практически на уровне прошлого года — 5,4 млрд рублей. Управленческие расходы снизились на 4,3%, расходы на реализацию выросли на 28,9%.

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира. По данным Белстата, экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году сократился на 13% к 2019 году до 2,4 млрд долларов.

 
 
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ОАО «Белорусская калийная компания» по итогам 2020 года увеличила выручку на 5,2% до 6,624 млрд рублей.
 
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