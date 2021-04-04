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Откуда столько? Как рос белорусский долг и что у нас по сравнению с соседями
04.04.2021 10:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь накопила
Всемирный банк публикует удобную для сопоставления статистику по внешнему долгу для тех стран, которые кредитовали его агентства: Всемирный банк реконструкции и развития (кредитует развивающиеся страны со средним уровнем дохода, в том числе Беларусь) и Международная организация развития (помогает беднейшим государствам). Всего набралось 120 таких стран. Долг развитых государств в этой базе данных увидеть нельзя. Из соседей у нас есть информация о России и Украине, но нет о Латвии, Литве и Польше.
Из 120 рассматриваемых развивающихся стран по уровню внешнего долга Беларусь в 2019 году находилась на 17 месте.
Если сравнить Беларусь с другими постсоветскими европейскими странами, Молдовой, Россией и Украиной, видно, что наша страна много должна двум кредиторам: восемь млрд долларов России и пять млрд — Китаю. Суммарно это треть нашего долга. У соседей такого нет, в топе их кредиторов разные международные организации.
Среди должников России из числа развивающихся стран Беларусь лидирует с большим отрывом.
Рост белорусского долга к России начался в 2007 году. Та пятилетка, 2006−2010 года, стала для Беларуси периодом бурного роста ВВП и главным аргументом в пользу эффективности «уникальной белорусской экономической модели». Реальный ВВП вырос за эти годы на 42%, причем ему не помешал даже жесткий мировой кризис 2008—2009 года. При этом пока темпы были высоки, то, видимо, считалось неприличным обращать особое внимание на
Среди должников Китая из числа развивающихся стран у Беларуси также высокая позиция. Тут мы на девятом месте.
Среди рассматриваемых 120 стран Беларуси должен 50 млн долларов только Бангладеш.
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