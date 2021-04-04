Откуда столько? Как рос белорусский долг и что у нас по сравнению с соседями

Источник материала: Tut.by

Беларусь накопила рекордный внешний долг и оказалась в ситуации заметного ухудшения доступа к международным финансовым рынкам. Добавляет проблем, что большая часть долга номинирована в иностранной валюте, и ослабление рубля обеспечивает головную боль должнику. Традиционный кредитор, Россия, при этом не спешит удовлетворять аппетиты соседа. А как выглядит ситуация в нашей стране на фоне других стран и когда вообще Беларусь успела наделать столько долгов?



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Всемирный банк публикует удобную для сопоставления статистику по внешнему долгу для тех стран, которые кредитовали его агентства: Всемирный банк реконструкции и развития (кредитует развивающиеся страны со средним уровнем дохода, в том числе Беларусь) и Международная организация развития (помогает беднейшим государствам). Всего набралось 120 таких стран. Долг развитых государств в этой базе данных увидеть нельзя. Из соседей у нас есть информация о России и Украине, но нет о Латвии, Литве и Польше.

Из 120 рассматриваемых развивающихся стран по уровню внешнего долга Беларусь в 2019 году находилась на 17 месте.

Если сравнить Беларусь с другими постсоветскими европейскими странами, Молдовой, Россией и Украиной, видно, что наша страна много должна двум кредиторам: восемь млрд долларов России и пять млрд — Китаю. Суммарно это треть нашего долга. У соседей такого нет, в топе их кредиторов разные международные организации.

Среди должников России из числа развивающихся стран Беларусь лидирует с большим отрывом.

Рост белорусского долга к России начался в 2007 году. Та пятилетка, 2006−2010 года, стала для Беларуси периодом бурного роста ВВП и главным аргументом в пользу эффективности «уникальной белорусской экономической модели». Реальный ВВП вырос за эти годы на 42%, причем ему не помешал даже жесткий мировой кризис 2008—2009 года. При этом пока темпы были высоки, то, видимо, считалось неприличным обращать особое внимание на показатели эффективности , а также на рост долгов.

Среди должников Китая из числа развивающихся стран у Беларуси также высокая позиция. Тут мы на девятом месте.

Среди рассматриваемых 120 стран Беларуси должен 50 млн долларов только Бангладеш.