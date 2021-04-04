Второй энергоблок БелАЭС готов на 80%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Беларусь 1".

"С момента ввода и подключения к белорусской энергосистеме первого энергоблока произведено около миллиард 800 миллионов киловатт-часов. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания, регламентные работы. Всего из 394 испытаний выполнено 309. Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток", – отметил министр.

Он также сказал, что когда все они будут успешно проведены, на блоке приступят к комплексному опробованию оборудования на номинальной мощности реакторной установки.

Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока – 80%, в марте завершена сборка реакторной установки, в нее загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. По его словам, ядерное топливо для блока № 2 завезут уже в этом году.

Потребление энергии будет расти

Министр подчеркнул, что к концу 2025 года объем потребления электроэнергии в целом по стране вырастет до 44 миллиардов киловатт-часов.

Кранкевич заявил, что в рамках соответствующей программы, утвержденной правительством, будет идти строительство нового электрифицированного жилья, где электроэнергия будет использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для этих нужд суммарно увеличится до 900 миллионов киловатт-часов.

Белорусская АЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако в первый раз турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.