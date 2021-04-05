«Это может привести к рейдерскому захвату земли». Эксперты про новый проект указа о строительстве частных домов

И вот этот новый закон только добавляет виток в клубок всех нормативных актов, вместо того чтобы его распутать. То есть он не вносит никакой ясности в процедуру. Указ в такой редакции вызовет только социальную драму. Появится много семей, которые решились построить дом и столкнуться с нехваткой денег. Затем нас ждут огромные штрафные санкции, отчуждение, статьи, видео-обращения с жалобами…

Ведь администрация района должна следить за территорией. Раньше это реализовывалось, основываясь на регламентах территории, не использовании земельного участка, неправильном использовании, нарушении сроков и норм строительства и так далее. Администрация писала предписание, и собственник мог доказать, что он что-то строил, показывал проект, фундамент и так далее. То есть мог избежать штрафных санкций. На комиссии показывал, что у него что-то есть, хоть и затянул сроки. Администрация, высылая предписание, выполняла свою обязанность, но собственник, в принципе, знал, что делать. Таким образом реализовывалось право. А сейчас к собственнику просто могут прийти в любой момент и поставить перед фактом?

Опять же, появляется большая площадка для спекуляций. Ведь право на собственность, жилье, прописано в конституции. То есть проектируется объект собственности, под него выделяется земельный участок, и у человека есть право на пользование ею, а в таком случае как должен решаться этот вопрос?

Ну и главный вопрос: как на это отреагирует рынок недвижимости. Он повысит, или понизит цены на участки? Если выставить на продажу сейчас все участки с недостроями, то предложений будет очень много, а спроса очень мало. Рынок может просто рухнуть. И вот этот люфт в законодательстве ведет к этому.

"Проблема даже не в указе, а в размытости понятия собственности"

- Из-за таких промахов законодательства будут страдать люди. К примеру, не может человек достроить дом, по разным причинам. Что ему отчуждать? Законсервировать и отчуждать участок или «стройматериалы»? Представляете, сколько он потеряет? Сколько сил, времени, денег он вложил? А сколько домов по стране, которые не могут ввести в эксплуатацию по историческим или техническим причинам? Есть множество домов, которые даже не зарегистрированы. А реконструкция? Тоже большой вопрос – новое строительство, или реконструкция. Что стимулирует новый указ? Построить хоть какой дом - ввести, а потом не спеша его реконструировать?

Но, учитывая, что это проект указа и прежде, чем его принять, было проведено консультативное собрание с общественными организациями, документ может быть изменен. Данное сообщение лучше воспринимать, как сигнал для всего рынка и владельцев участков и недостроев. Видно, что власть не желает делать резких шагов, так как тема острая, но тенденции по корректировке и, скорее всего, ужесточению ответственности за «недострой» есть. Надо понимать последствия. Э то, например может даже привести к рейдерскому захвату земли . Выбила какая-то компания себе участок под строительство коттеджного поселка, построила всю инфраструктуру, возвела какие-то коробки, но не уложилось в строки по каким-либо причинам. Земля изымается, и продается или передается другой компании за бесценок. Остается только собрать сливки.

Поэтому обратите внимание на ваши участки, дома, проверьте документы и лучше завершите все, так как уже скоро может быть поздно: правила и рынок изменятся и возможен нездоровый ажиотаж вокруг данного вопроса.

Помните, что наибольшую безопасность обеспечивают 3 документа: свидетельство о праве собственности на землю, свидетельство о праве собственности на завершенное капитальное строение и технический паспорт с приложениями. Если чего-то нет - лучше привести в соответствие.

В целом, тут вопрос даже не в самом указе, а намного глубже: в размытости понятия собственности. Что такое право собственности на землю, недвижимость сейчас и право распоряжаться этой собственностью?