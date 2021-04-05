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Первый энергоблок БелАЭС произвел 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии
05.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПервый энергоблок БелАЭС произвел уже 1 млрд 800 млн киловатт-часов электроэнергии. Он включен в объединенную энергосистему с ноября прошлого года. Об этом в программе
Выход БелАЭС на полную мощность даст возможность замещать 4,5 кубометра природного газа. Это позволит существенно укрепить энергобезопасность нашей страны.
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Первый энергоблок БелАЭС произвел уже 1 млрд 800 млн киловатт-часов электроэнергии. Он включен в объединенную энергосистему с ноября прошлого года. Об этом в...
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