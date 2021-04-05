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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый энергоблок БелАЭС произвел 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии Первый энергоблок БелАЭС произвел уже 1 млрд 800 млн киловатт-часов электроэнергии. Он включен в объединенную энергосистему с ноября прошлого года. Об этом в...

Первый энергоблок БелАЭС произвел уже 1 млрд 800 млн киловатт-часов электроэнергии. Он включен в объединенную энергосистему с ноября прошлого года. Об этом в программена "Беларусь 1". В рамках опытно-промышленной эксплуатации сейчас на энергоблоке проводятся испытания, из 394 выполнено 309. После перейдут к комплексному выходу оборудования на полную мощность. Что касается второго энергоблока, его готовность на сегодня 80 %.Выход БелАЭС на полную мощность даст возможность замещать 4,5 кубометра природного газа. Это позволит существенно укрепить энергобезопасность нашей страны.