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Первый энергоблок БелАЭС произвел 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии

05.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первый энергоблок БелАЭС произвел уже 1 млрд 800 млн киловатт-часов электроэнергии. Он включен в объединенную энергосистему с ноября прошлого года. Об этом в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич. В рамках опытно-промышленной эксплуатации сейчас на энергоблоке проводятся испытания, из 394 выполнено 309. После перейдут к комплексному выходу оборудования на полную мощность. Что касается второго энергоблока, его готовность на сегодня 80 %.

Выход БелАЭС на полную мощность даст возможность замещать 4,5 кубометра природного газа. Это позволит существенно укрепить энергобезопасность нашей страны.

 
 
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Первый энергоблок БелАЭС произвел уже 1 млрд 800 млн киловатт-часов электроэнергии. Он включен в объединенную энергосистему с ноября прошлого года. Об этом в...
 
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