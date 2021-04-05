Пострадает ли белорусский экспорт услуг от санкций США?

Источник материала: Tut.by

Постепенное расширение санкций США в отношении Минска может стоить последнему серьезных потерь там, где он до последнего времени неплохо зарабатывал, — на международном рынке услуг.



Фото: пресс-служба ПВТ

Что интересно, именно покупатели с регистрацией в США обеспечили самый большой объем положительного сальдо во внешней торговле Беларуси услугами в 2020 году.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, во внешней торговле услугами США занимают второе после России место. В прошлом году оборот услуг между Россией и Беларусью составил 3,857 млрд долларов, США и Беларусью — 1,418 млрд долларов.

В обоих случаях Беларусь поставляет больше, чем получает. Но положительное сальдо российско-белорусской торговли составило в 2020 году 0,970 млрд долларов, а американо-белорусской — 1,103 млрд долларов.

В частности, США являются ключевым рынком сбыта для компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. В прошлом году весь их экспорт составил 2,685 млрд долларов — это второй показатель после транспортной отрасли (3,699 млрд долларов).

Разработчики уже отреагировали на политическую ситуацию, выводя офисы и специалистов в спокойные страны. Возможное возобновление санкций против предприятий «Белнефтехима», несомненно, подстегнет этот процесс.

Учитывая вовлеченность этих предприятий в международную торговлю и вертикальный характер санкций, которые могут быть распространены на подрядчиков и субподрядчиков фигурантов «черного списка», вероятность «подставить» свой бизнес резко возрастает и у представителей других отраслей — транспортников, финансистов, страховщиков и т.д.

Топ-10 крупнейших покупателей услуг из Беларуси в 2020 г.

№ Страна-импортер Объем импорта в 2020 г., в млн долларов 1 Россия 2413,6 2 США 1260,4 3 Германия 490,0 4 Китай 361,0 5 Кипр 354,1 6 Литва 322,1 7 Великобритания 314,1 8 Польша 264,3 9 Швейцария 188,3 10 Украина 186,7

По данным Национального статистического комитета РБ

Топ-10 крупнейших поставщиков услуг в Беларусь в 2020 г.

№ Страна-экспортер Объем экспорта в 2020 г., в млн долларов 1 Россия 1443,7 2 Литва 443,3 3 Китай 369,3 4 Украина 181,0 5 Польша 176,0 6 США 157,3 7 Германия 154,9 8 Ирландия 154,8 9 Швейцария 103,9 10 Дания 80,2

По данным Национального статистического комитета РБ