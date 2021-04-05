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Пострадает ли белорусский экспорт услуг от санкций США?

05.04.2021 10:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постепенное расширение санкций США в отношении Минска может стоить последнему серьезных потерь там, где он до последнего времени неплохо зарабатывал, — на международном рынке услуг.


Фото: пресс-служба ПВТ

Что интересно, именно покупатели с регистрацией в США обеспечили самый большой объем положительного сальдо во внешней торговле Беларуси услугами в 2020 году.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, во внешней торговле услугами США занимают второе после России место. В прошлом году оборот услуг между Россией и Беларусью составил 3,857 млрд долларов, США и Беларусью — 1,418 млрд долларов.

В обоих случаях Беларусь поставляет больше, чем получает. Но положительное сальдо российско-белорусской торговли составило в 2020 году 0,970 млрд долларов, а американо-белорусской — 1,103 млрд долларов.

В частности, США являются ключевым рынком сбыта для компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. В прошлом году весь их экспорт составил 2,685 млрд долларов — это второй показатель после транспортной отрасли (3,699 млрд долларов).

Разработчики уже отреагировали на политическую ситуацию, выводя офисы и специалистов в спокойные страны. Возможное возобновление санкций против предприятий «Белнефтехима», несомненно, подстегнет этот процесс.

Учитывая вовлеченность этих предприятий в международную торговлю и вертикальный характер санкций, которые могут быть распространены на подрядчиков и субподрядчиков фигурантов «черного списка», вероятность «подставить» свой бизнес резко возрастает и у представителей других отраслей — транспортников, финансистов, страховщиков и т.д.

Топ-10 крупнейших покупателей услуг из Беларуси в 2020 г.

Страна-импортер

Объем импорта в 2020 г., в млн долларов

1

Россия

2413,6

2

США

1260,4

3

Германия

490,0

4

Китай

361,0

5

Кипр

354,1

6

Литва

322,1

7

Великобритания

314,1

8

Польша

264,3

9

Швейцария

188,3

10

Украина

186,7

По данным Национального статистического комитета РБ

Топ-10 крупнейших поставщиков услуг в Беларусь в 2020 г.

Страна-экспортер

Объем экспорта в 2020 г., в млн долларов

1

Россия

1443,7

2

Литва

443,3

3

Китай

369,3

4

Украина

181,0

5

Польша

176,0

6

США

157,3

7

Германия

154,9

8

Ирландия

154,8

9

Швейцария

103,9

10

Дания

80,2

По данным Национального статистического комитета РБ

 
Теги: Минск
 
 
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Постепенное расширение санкций США в отношении Минска может стоить последнему серьезных потерь там, где он до последнего времени неплохо зарабатывал, - на...
 
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