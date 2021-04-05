Доллар и евро продолжили рост на старте торгов в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Доллар США и евро подорожали, российский рубль упал в цене в начале торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:21, евро стал дороже на 0,02%, доллар США прибавил в стоимости 0,43%, российский рубль упал на 0,27.

В начале торгов 5 апреля Нацбанк установил следующие курсы:

1 евро – 3,11 белорусского рубля

1 доллар США – 2,64 рубля

100 российских рублей – 3,47 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что ждет белорусскую экономику

Старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик подчеркнул: экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного на фоне низкой инвестиционной активности и слабого потребительского спроса. Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.

Как отметил Харитончик во время онлайн-презентации доклада Евразийского банка развития, экономическую активность продолжат ограничивать "высокая неопределенность, сокращение кредитования частного сектора, сложная эпидемиологическая обстановка внутри страны и за рубежом".

По его словам, поддержку экономике Беларуси в этом году окажет восстановление деловой активности в странах - торговых партнерах, а также постепенное ослабление санитарных ограничений по мере нормализации эпидемиологической обстановки.

В 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.

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