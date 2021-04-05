Всемирный банк изменил прогноз по экономике Беларуси. Но все равно предрекает спад

Источник материала: Tut.by

Всемирный банк улучшил прогноз по белорусской экономике на 2021 год, но все еще предрекает рецессию. Эксперты организации ожидают снижение ВВП Беларуси на 2,2% на фоне прогнозируемого роста мировой экономики на 4%, говорится в обзоре экономик стран Восточной Европы и Центральной Азии.



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В условиях продолжающегося политического кризиса и имеющихся ограниченных возможностей инструментов фискальной или денежно-кредитной политики, влияния продолжающегося налогового маневра России и отсутствия структурных реформ прогнозируется углубление рецессии в 2021 году и медленное восстановление после этого. В частности, в 2022 году ожидается рост ВВП на 1,9%, а в 2023-м — на 1,2%.

Ситуацию с внешним финансированием в этом году эксперты оценивают как управляемую. В 2021 году потребности во внешнем финансировании будут закрыты за счет сочетания согласованного рефинансирования долга перед Россией и использования резервов. Но 2022−2023 годы будут более сложными из-за предстоящих выплат по двусторонним кредитам и еврооблигациям, а также начала выплат по кредиту на строительство АЭС.

Недавно объявленное повышение налогов негативно скажется на частном секторе, испытывающем трудности и оставшемся без поддержки в период эпидемии COVID-19. Повышенные рыночные процентные ставки и падение доверия со стороны инвесторов будут сдерживать внутренние и иностранные инвестиции, считают эксперты.

Недавно введенный контроль цен вряд ли сможет удержать инфляцию, зато при определенных обстоятельствах он может вызвать дефицит некоторых товаров. По оценкам финансового института, инфляция достигнет 8,2% в этом году, 6,1% и 5,7% в последующие. Вместе с тем Всемирный банк отмечает возможное снижение реальных зарплат и доходов, что отрицательно скажется на благосостоянии домохозяйств. Однако бедность останется на низком уровне.

Напомним, в январском прогнозе Всемирный банк пророчил белорусской экономике падение на 2,7%.