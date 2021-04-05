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У Лукашенко новые помощники в Гомельской и Минской областях
05.04.2021 12:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко назначил помощников по Гомельской и Минской областям, сообщает пресс-служба.
Должность помощника президента — инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук.
Александр Бутарев назначен на должность помощника президента — инспектора по Минской области.
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Александр Лукашенко назначил помощников по Гомельской и Минской областям, сообщает пресс-служба.
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