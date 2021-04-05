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БКК и индийский импортер IPL договорились о повышении цен

05.04.2021 12:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БКК и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений, компания IPL, 5 апреля 2021 года договорились об установлении новой контрактной цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок – 280 долларов за тонну на условиях CFR. Контракт в начале года был подписан по 247 долларов, и это вызвало критику некоторых участников рынка.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

- Достигнутое соглашение является очередным шагом в гармоничном и планомерном развитии как индийского, так и мирового рынка калия. Достигнуть указанной договоренности стало возможным благодаря взвешенному подходу к ведению бизнеса и общему стремлению к сбалансированному и разумному развитию калийного рынка, который демонстрируют участники соглашения, - говорится в сообщении пресс-службы.

 

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира.

По итогам 2020 года ОАО «Белорусская калийная компания» увеличила выручку на 5,2% до 6,624 млрд рублей. Чистая прибыль компании сократилась на 7,2% к уровню 2019 года до 580 тысяч рублей.

Прошлый год был сложным из-за пандемии, но рост цен на сельскохозяйственную продукцию подогревал интерес к калийным удобрениям, что вылилось в дискуссию об уровне цен на рынке. Конкуренты БКК посчитали, что белорусская компания, первая заключившая контракты с ключевыми покупателями, Индией и Китаемпродешевила.

Но ключевой проблемой прошлого и нынешнего года остаются сложные переговоры «Беларуськалия» и одного из его основных партнеров, норвежской компании Yara. На кону подписание нового долгосрочного контракта, при этом Yara настаивает на том, чтобы на предприятии соблюдались права работников, техника безопасности, были восстановлены работники, уволенные за стачку.

 

 
 
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БКК и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений, компания IPL, 5 апреля 2021 года договорились об установлении новой контрактной цена на поставки калийных...
 
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