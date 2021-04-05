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БКК и индийский импортер IPL договорились о повышении цен
05.04.2021 12:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
БКК и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений, компания IPL, 5 апреля 2021 года договорились об установлении новой контрактной цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок – 280 долларов за тонну на условиях CFR. Контракт в начале года
- Достигнутое соглашение является очередным шагом в гармоничном и планомерном развитии как индийского, так и мирового рынка калия. Достигнуть указанной договоренности стало возможным благодаря взвешенному подходу к ведению бизнеса и общему стремлению к сбалансированному и разумному развитию калийного рынка, который демонстрируют участники соглашения, - говорится в сообщении пресс-службы.
ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира.
По итогам 2020 года ОАО «Белорусская калийная компания» увеличила выручку на 5,2% до 6,624 млрд рублей. Чистая прибыль компании
Прошлый год был сложным из-за пандемии, но рост цен на сельскохозяйственную продукцию подогревал интерес к калийным удобрениям, что вылилось в дискуссию об уровне цен на рынке. Конкуренты БКК посчитали, что белорусская компания, первая заключившая контракты с ключевыми покупателями,
Но ключевой проблемой прошлого и нынешнего года остаются
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БКК и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений, компания IPL, 5 апреля 2021 года договорились об установлении новой контрактной цена на поставки калийных...
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