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Белорусские нефтепродукты идут через порты РФ с превышением плана
05.04.2021 13:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты идет с превышением запланированных объемов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, в начале этого года правительства двух стран подписали соглашение о поставках нефтепродуктов, произведенных в Беларуси, через российские порты на Балтике.
В документе прописано, что за три года белорусская сторона поставит таким образом на экспорт около 10 миллионов тонн нефтепродуктов.
"Месяц назад в этом направлении началась активная работа. Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн. Это почти на четверть превышает запланированные объемы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей - как минимум на 100 тысяч тонн. Это хороший темп", - цитирует главу российского правительства
Михаил Мишустин считает, что таким образом удалось не просто проработать цепочку экспортных поставок в Союзном государстве, а сформировать новый международный транспортный коридор.
В свою очередь министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что в настоящее время вместе с белорусской стороной обсуждается переадресация "более широкого спектра экспортных грузов через российские порты".
"Мы получили от коллег предложения и условия, которые мы сейчас детально прорабатываем", - уточнил российский министр.
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Решение о переориентации экспорта белорусских нефтепродуктов было принято властями республики в ответ на недружелюбные действия со стороны балтийских стран.
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