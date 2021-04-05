Белорусские нефтепродукты идут через порты РФ с превышением плана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты идет с превышением запланированных объемов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, в начале этого года правительства двух стран подписали соглашение о поставках нефтепродуктов, произведенных в Беларуси, через российские порты на Балтике.

В документе прописано, что за три года белорусская сторона поставит таким образом на экспорт около 10 миллионов тонн нефтепродуктов.

"Месяц назад в этом направлении началась активная работа. Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн. Это почти на четверть превышает запланированные объемы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей - как минимум на 100 тысяч тонн. Это хороший темп", - цитирует главу российского правительства РИА Новости .

Михаил Мишустин считает, что таким образом удалось не просто проработать цепочку экспортных поставок в Союзном государстве, а сформировать новый международный транспортный коридор.

В свою очередь министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что в настоящее время вместе с белорусской стороной обсуждается переадресация "более широкого спектра экспортных грузов через российские порты".

"Мы получили от коллег предложения и условия, которые мы сейчас детально прорабатываем", - уточнил российский министр.

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