|
Теперь дороже: Беларусь договорилась с Индией о ценах на калийные удобрения
05.04.2021 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр - Sputnik. Белорусская калийная компания договорилась с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений IPL о новой стоимости на поставки калийных удобрений, сообщили в пресс-службе белорусской компании.
Теперь на индийский рынок белорусские калийные удобрения будут поступать по цене 280 долларов за тонну на условиях CFR. В конце января Белорусская калийная компания подписала контракт с индийской IPL на поставку 800 тонн удобрений по цене
В сообщении отмечается, что эта сделка – очередной шаг в гармоничном и планомерном развитии как индийского, так и мирового рынка калия.
Ранее БКК договорилась с Китаем о ценах на партии калийных удобрений, была установлена стоимость за тонну в размере 247 долларов США, цена
ОАО "Белорусская калийная компания" была создана в 2013 году. За это время БКК поставила белорусский калий почти в 140 стран мира. Основной поставщик удобрений производства ОАО "Беларуськалий" – в числе лидеров мирового экспорта калийных удобрений.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с индийской IPL на поставку 800 тонн удобрений по цене 247 долларов за тонну.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)