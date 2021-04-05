Теперь дороже: Беларусь договорилась с Индией о ценах на калийные удобрения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Белорусская калийная компания договорилась с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений IPL о новой стоимости на поставки калийных удобрений, сообщили в пресс-службе белорусской компании.

Теперь на индийский рынок белорусские калийные удобрения будут поступать по цене 280 долларов за тонну на условиях CFR. В конце января Белорусская калийная компания подписала контракт с индийской IPL на поставку 800 тонн удобрений по цене 247 долларов за тонну .

В сообщении отмечается, что эта сделка – очередной шаг в гармоничном и планомерном развитии как индийского, так и мирового рынка калия.

Ранее БКК договорилась с Китаем о ценах на партии калийных удобрений, была установлена стоимость за тонну в размере 247 долларов США, цена зафиксирована до 31 декабря 2021 года.

ОАО "Белорусская калийная компания" была создана в 2013 году. За это время БКК поставила белорусский калий почти в 140 стран мира. Основной поставщик удобрений производства ОАО "Беларуськалий" – в числе лидеров мирового экспорта калийных удобрений.

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