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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года
05.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась – 1311 $/м2 (-0.1%). В настоящее время средний уровень цен на первичном рынке превышает средний уровень цен на «вторичке» на 76 $/м2.
Предложение продолжает демонстрировать положительную динамику: за последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир увеличилось еще на 2%. Причем рост числа объектов был равномерным независимо от числа комнат.
В наибольшей степени выросло предложение в Центральном (+7% за неделю), Октябрьском (+5%) и Заводском (+4%) районах. Сократилось – во Фрунзенском (-1%) и Партизанском (-1%).
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 790 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 756 $/м2 (+0.7%), Жодино — 724 $/м2 (+0.4%), Слуцк — 607 $/м2 (-0.4%).
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За неделю, с 29 марта по 5 апреля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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