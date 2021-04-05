Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года

Предложение продолжает демонстрировать положительную динамику: за последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир увеличилось еще на 2%. Причем рост числа объектов был равномерным независимо от числа комнат.

В наибольшей степени выросло предложение в Центральном (+7% за неделю), Октябрьском (+5%) и Заводском (+4%) районах. Сократилось – во Фрунзенском (-1%) и Партизанском (-1%).