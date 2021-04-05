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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года

05.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1235 $/м2.

Мы произвели расчеты без влияния новостроек, согласно которым средняя цена квадратного метра в Минске на сегодняшний день составляет 1335 $.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась – 1311 $/м2 (-0.1%). В настоящее время средний уровень цен на первичном рынке превышает средний уровень цен на «вторичке» на 76 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года

За исключением одной недели в январе отрицательная динамика цен на вторичном рынке квартир столицы наблюдается уже с конца 2020 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года

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Предложение продолжает демонстрировать положительную динамику: за последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир увеличилось еще на 2%. Причем рост числа объектов был равномерным независимо от числа комнат.

В наибольшей степени выросло предложение в Центральном (+7% за неделю), Октябрьском (+5%) и Заводском (+4%) районах. Сократилось – во Фрунзенском (-1%) и Партизанском (-1%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года

Существенных изменений в уровне средних цен на квартиры по типам квартир не произошло – в пределах +/- 0.5% за последние 7 дней.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года

В районах города также цены на квартиры за неделю практически не изменились. Исключением стали Партизанский район, где за 7 дней квадратный метр прибавил в цене 1.3%, а также Московский, где, напротив, цены снизились на 1%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 марта - 5 апреля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 801 $/м2 (-0.1%), Витебск — 602 $/м2 (-0.3%), Гомель — 621 $/м2 (+0.2%), Гродно — 711 $/м2 (-0.3%), Могилев — 644 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 790 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 756 $/м2 (+0.7%), Жодино — 724 $/м2 (+0.4%), Слуцк — 607 $/м2 (-0.4%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 29 марта по 5 апреля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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