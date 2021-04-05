ОТЛК ЕРА в I квартале вдвое увеличила транзит контейнеров между Китаем и ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Объем перевозок в первом квартале 2021 года вырос более чем в 2 раза, сообщили в пресс-службе АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс".

По информации компании, объем контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай составил 154,9 тыс. ДФЭ, что на 105% превышает показатель за аналогичный период 2020 года, когда было перевезено 75,7 тыс. ДФЭ.

При этом нужно понимать "двадцатифутовый эквивалент" – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, таким образом, рассчитывается вместимость контейнеровоза.

"В направлении Китая в январе-марте текущего года перевезено 62,7 тыс. ДФЭ - рост на 113%. В направлении Европы проследовало 92,2 тыс. ДФЭ - рост на 99%", - отметили в пресс-службе ОТЛК ЕРА.

Стабильный коридор

Железнодорожные перевозки за счет своей "гибкости" оказались наименее восприимчивы к ограничениям, показав свою надежность в самые трудные периоды.

"Многие грузовладельцы убедились, что железнодорожные перевозки являются не только хорошей альтернативой, а едва ли не единственным бесшовным, бесконтактным и бесперебойным способом доставки груза", - уверены в компании.

Средняя скорость доставки контейнеров на основных направлениях составляет в среднем 1000-1100 км в сутки с учетом прохождения всех границ по колее 1520.

Это гораздо выше, чем у морского транспорта, выше, чем у автотранспорта и сопоставимо с авиацией – с учетом первой и последней мили, всех операций по обработке контейнеров на терминалах. Общее транзитное время следования контейнерного поезда из Китая в Европу составляет порядка 12-14 суток.

Большую роль играет синергия, которую обеспечивает на маршруте Китай – Европа – Китай сотрудничество российских, казахстанских и белорусских железных дорог, отмечают в ОТЛК ЕРА.

"Кроме того, обеспечивается стабильная тарифная политика – ставки на контейнерный транзит по железной дороге существенно не повышались с 2011 года, в то время как на море наблюдается резкий рост ставок и существенная волатильность", – рассказали в компании.

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