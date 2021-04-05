Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАЗ поставил 5 автокранов во Вьетнам Наши промышленные флагманы продолжают наращивать экспорт. МАЗ поставил 5 автокранов во Вьетнам. Речь о машинах грузоподъемностью 40 тонн, произведенных на филиале...

Наши промышленные флагманы продолжают наращивать экспорт. МАЗ поставил 5 автокранов во Вьетнам. Речь о машинах грузоподъемностью 40 тонн, произведенных на филиале МАЗ - заводе "Могилевтрансмаш". Особенность крановой установки в повышенной прочности и жесткости. Это позволяет производить точные рабочие движения при монтажных операциях, погрузке или разгрузке в узких зонах и в ветреную погоду. Как отметили в пресс-службе предприятия, до конца нынешнего года планируются новые поставки автокранов во Вьетнам. Условия контрактов сейчас в работе.