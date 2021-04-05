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МАЗ поставил 5 автокранов во Вьетнам

05.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Наши промышленные флагманы продолжают наращивать экспорт. МАЗ поставил 5 автокранов во Вьетнам. Речь о машинах грузоподъемностью 40 тонн, произведенных на филиале МАЗ - заводе "Могилевтрансмаш". Особенность крановой установки в повышенной прочности и жесткости. Это позволяет производить точные рабочие движения при монтажных операциях, погрузке или разгрузке в узких зонах и в ветреную погоду. Как отметили в пресс-службе предприятия, до конца нынешнего года планируются новые поставки автокранов во Вьетнам. Условия контрактов сейчас в работе. 
 
 
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Наши промышленные флагманы продолжают наращивать экспорт. МАЗ поставил 5 автокранов во Вьетнам. Речь о машинах грузоподъемностью 40 тонн, произведенных на филиале...
 
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