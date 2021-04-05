Белпочта подняла тарифы на пересылку международных отправлений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Белпочта подняла тарифы на пересылку международных почтовых отправлений в некоторые страны, рассказали в пресс-службе предприятия.

До этого для всех стран был установлен единый тариф - за неприоритетную и приоритетную посылку нужно было заплатить 3 рубля 78 копеек. За каждый килограмм брали 13 рублей 80 копеек - если мелкий пакет неприоритетный, и 20 рублей 70 копеек - если приоритетный.

С апреля изменились расценки за килограмм для приоритетного отправления мелких пакетов — оплата выросла до 22 рублей 20 копеек.

Кроме того, с 1-го числа в отдельный тарифный пункт попали далекие от Беларуси Австралия, Канада, Мексика и США.

Например, за отправление посылки в Австралию и Канаду будут теперь брать 4 рубля 20 копеек, за килограмм - 40 рублей 80 копеек вне зависимости от приоритета. В Мексику отправление будет стоить 3 рубля 84 копейки, 1 килограмм посылки - 39 рублей 30 копеек.

Дороже всего станет отправлять в Штаты - 9 рублей 12 копеек. Здесь 1 килограмм неприоритетной посылки будет стоить 39 рублей 60 копеек, приоритетной - 40 рублей 8 копеек.

Белпочта объясняет увеличение расценок значительным изменением расходов на авиаперевозку. При этом тарифы на пересылку мелких пакетов в другие страны, а также простых международных писем и бандеролей, не изменятся.

Что еще изменилось?

С 5 апреля подросли тарифы за пересылку заказных писем по Беларуси 1-го класса - теперь это будет стоить 1 рубль 44 копейки (за каждые 100 грамм письма - 36 копеек).

Пересылка простой почтовой карточки стала стоить на 12 копеек дороже - 1 рубль 62 копейки. Белпочта подняла ценник на пересылку отслеживаемой почтовой карточки — с 5 рублей 82 копеек до 6 рублей 24 копеек.

Незначительно прибавила в цене неприоритетная отправка простого письма или бандероли весом от 100 до 250 граммов - с 6 рубля 1 копейки до 6 рублей 6 копеек, весом от 250 до 500 граммов - с 9 рублей 26 копеек до 9 рублей 30 копеек.

Тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) по Беларуси, а также простые и заказные письма в электронной форме, пересылаемые через Национальную почтовую электронную систему, сохранятся на прежнем уровне. Цены также можно уточнить на сайте Белпочты.

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