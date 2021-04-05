Доход 4,5 млн долларов. В правительстве России очень довольны перевалкой белорусских нефтепродуктов

Источник материала: Tut.by

Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские морские порты идет с опережением графика. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания в правительстве.



Фото: government.ru

— Месяц назад в этом направлении началась активная работа. Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн. Это почти на четверть превышает запланированные объёмы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей — как минимум на 100 тысяч тонн. Это хороший темп. Образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а, по сути, создан новый международный транспортный коридор, — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

В августе 2020 года, после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси, Александр Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. В марте 2021 года начались первые поставки белорусских нефтепродуктов в рамках подписанного 19 февраля в Минтрансе РФ межправительственного соглашения о перевалке этой продукции через российские порты. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021—2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло. Минтранс Беларуси заявлял о перевалке в 2021 году 1,8 млн тонн нефтепродуктов через российские порты.

— По итогам [первого] месяца для перевалки через терминал порта Усть-Луга было доставлено почти 111 тыс. тонн бензина при планируемой соглашением норме 86 тыс. тонн. В Петербургский нефтяной терминал было направлено для перевалки 96,6 тыс. тонн мазута вместо изначально планируемых 90 тыс. тонн. Кроме того, на терминал в Усть-Лугу успешно доставлено 14,6 тыс. тонн газойля. При этом поставок данного вида груза в марте не планировалось, — сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Доходы российских компаний от перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов составили 348 млн российских рублей (4,54 млн долларов). В частности, железнодорожники выручили 142 млн российских рублей, портовые терминалы — 206 млн российских рублей.

Виталий Савельев дал «позитивный прогноз на текущий месяц». По его данным, график отгрузок белорусских нефтеперерабатывающих заводов на апрель предусматривает отправку около 280 тыс. тонн нефтепродуктов, среди которых 106 тыс. тонн газойля, 92,5 тыс. тонн мазута и 71 тыс. тонн бензина, притом что в апреле была предусмотрена отгрузка не менее 180 тыс. тонн продукции. В мае — июне запланирована отправка около 360 тыс. тонн нефтепродуктов, среди которых 281 тыс. тонн газойля и 79 тыс. тонн мазута.

Глава Минтранса России отметил, что реализация соглашения с Беларусью стала возможной «за счёт создания более выгодных и надежных логистических цепочек для грузоотправителей по сравнению с портами Прибалтики». «Ярким подтверждением этого является то, что с апреля к указанному объёму ежемесячно добавляется 27 тыс. тонн бензина, поставляемого из Беларуси и произведенного из азербайджанской нефти», — отметил Савельев.

В настоящее время Минтранс России обсуждает с белорусскими коллегами возможность переадресации более широкого спектра экспортных грузов через российские порты. «Мы получили от коллег предложение и условия, которые сейчас детально прорабатываем», — резюмировал Виталий Савельев.