БМЗ экспортировал продукции на сумму свыше 300 миллионов долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Белорусский металлургический завод за январь-март экспортировал металлопродукции в 44 страны мира на сумму свыше 300 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации компании, с начала 2021 года под заказы потребителей было освоено производство семи новых видов изделий – арматуры, круглого проката, горячекатаных бесшовных труб и проволоки. В совокупности это дало возможность заводу увеличить долю инновационной продукции до 30%.

"Одним из новых видов продукции, освоенных на БМЗ в текущем году, является сортовой круглый прокат из углеродистой стали марки C50 mod. Технология его производства была разработана по заказу известного немецкого производителя автокомпонентов", – отметили в пресс-службе.

На заводе констатировали, что уже успели отгрузить заказчику первую партию металла. После чего были достигнуты договоренности на поставки в первом полугодии.

"Доля круглого металлопроката, предназначенного для автомобилестроения, в объеме экспорта составляет около 10%", – уточнили на БМЗ.

Данная продукция в 2021 году поставлялась в 22 страны, причем больше всего – в Германию, Польшу, Италию и Норвегию.

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