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Миссия технической поддержки ВАО АЭС начала работу на БелАЭС

05.04.2021 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. В Беларусь приехали эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) для проведения миссии техподдержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

Ранее министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что второй блок Островецкой АЭС готов на 80%. В марте была завершена сборка реакторной установки, в нее загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. Ожидается, что ядерное топливо для блока № 2 завезут уже в этом году.

"Эксперты оценят эффективность организационной структуры и административного управления вторым энергоблоком, проанализируют условия подготовки персонала, проведут мониторинг радиационной и противопожарной защиты, а также системы технического обслуживания энергоблока", - говорится в сообщении.

Специалисты из ВАО АЭС, а также из действующих АЭС России, Болгарии, ОАЭ, Турции пробудут в Беларуси восемь дней - до 13 апреля.

БелАЭС

Островецкая АЭС строится по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция состоит из двух энергоблоков, мощностью 1200 МВт каждый. 

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года. 

С момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания и регламентные работы. Всего выполнено 309 из 394 испытаний. Когда все они будут успешно выполнены, специалисты перейдут к комплексному опробованию - работе на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.

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Теги: Минск
 
 
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Специалисты действующих АЭС из России, Болгарии, ОАЭ и Турции посетят второй энергоблок Островецкой атомной станции.
 
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